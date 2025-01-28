Експорт російської нафти після заяв Трампа почав серйозно падати, — OSINT-аналітик

Проблеми у росіян почали виникати ще після того, як експрезидент США Джо Байден перед залишенням Білого дому наостанок запровадив санкції на експорт російської нафти і нафтопродуктів.

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Після того, як американський президент Дональд Трамп запропонував Саудівській Аравії зменшити ціну на нафти для тиску на Росію, в останньої дійсно почалися проблеми на нафтовому ринку. На це звернув увагу OSINT-дослідник Мортен Бьорн.

Згідно з його даними, проблеми у росіян почали виникати ще після того, як експрезидент США Джо Байден перед залишенням Білого дому наостанок запровадив санкції на експорт російської нафти і нафтопродуктів.

Крім цього після того, як Україна зупинила транспортування російського газу через свою територію з 1 січня 2025 року також відмічається падіння в експорті газу РФ.

Статистика, яку наводить дослідник, охоплює 2 тижні. Він не виключає, що атака українських дронів на Рязанський нафтопереробний завод через що той зупинив свою роботу за кілька тижнів теж може негативно позначитися на експорті російського газу.

На думку Бйорна, росіяни не зможуть наростити експорт нафти та її переробку, що може призвести до закриття нафтових колодязів.

Нагадаємо, 23 січня президент США Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК до зниження світових цін на нафту, що, на його думку, може сприяти припиненню російсько-української війни. Також Трамп заявив про намір просити Ер-Ріяд збільшити інвестиційний пакет у США з 600 млрд доларів до 1 трлн доларів.

24 січня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що перебіг війни в Україні "не залежить від цін на нафту".