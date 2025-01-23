У Давосі Трамп описав плану тиску на РФ для завершення війни: деталі (відео)

США планують завершити війну РФ за допомогою Саудівської Аравії та Китаю, ішлося у виступі Дональда Трампа в Давосі. Політик заявив, що в Україні повторюються події Другої світової війни.

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Президент США Дональд Трамп під час виступу на Міжнародному економічному форумі в Давосі розповів про план тиску на РФ та примушування Кремля до завершення війни. Згідно з ідеєю політика, на росіян вплинуть ціни на нафту та долучення Китаю до мирних перемовин. Також Москву та Пекін зацікавить "денуклеарізація". А він тим часом готуватиметься до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Виступ Трампа тривав понад 40 хвилин і транслювався на YouTube-каналі "Суспільного".

Завершення війни та інші теми, підняті Трампом у Давосі 23 січня 2025 року

Завершення війни — деталі від Трампа

Трамп висловив кілька тез щодо завершення війни і про те, у чому полягає плану США у даному напрямку. Зокрема, він наголосив, що і РФ, і Україна втрачають багато людей під час бойових дій. Описуючи ситуацію, політик використав фрази "усіяні трупами рівнини України" та говорив про смерть "мільйонів росіян та українців". Президент США підтвердив, що Україна готова до мирних перемовин, і тепер свій крок має зробити РФ.

"Ми досягнемо домовленості щодо припинення вогню між Україною та Росією. Сподіваюся, що рішення вже невдовзі буде готове. Потрібно запитати у Росії, чи закінчиться війна в цьому році, бо Україна готова підписати угоду", — чути на відео.

У виступі Трампа пролунали заяви, які прояснюють можливий план тиску на Кремль для завершення війни.

По-перше, президент США звернувся до Саудівської Аравії та ОПЕК і запропонував їм знизити ціну на нафту. На думку американця, висока ціна нафти — причина, чому війна не завершується, оскільки РФ має гроші на її проведення.

"Те, що вони [ймовірно, адміністрація попереднього президента Джо Байдена] цього не зробили, мене трохи здивувало. Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною закінчилася б негайно. Зараз ціна настільки висока, що ця війна триватиме. Треба знизити ціну на нафту, і ви закінчите війну", — сказав він.

По-друге, політик висловив сподівання, що Китай долучиться до перемовин і сприятиме досягненню миру. При цьому він посилався на телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном, з яким у нього "дуже добрі стосунки". Зі слів Трампа, РФ та Китаю запропонують програму "денуклеаризації". На його думку, Москві ця ідея подобається, а Пекіну також буде вигідно не витрачати зайві гроші на ядерну зброю.

"Китай допоможе зупинити війни у світі, зокрема, війну між Росією та Україною. Вони будуть допомагати нам у цьому. Сподіваюся що ми таки досягнемо домовленості, і, зокрема, з президентом Путіним також будемо говорити", — сказав Трамп.

Зазначимо, 23 січня міністерка економіки України Юлія Свириденко виступила в Давосі та заявила, що очікує завершення війни у 2025 році. Політикиня наголосила, що мир можливий за умови гарантій безпеки. А найкращими гарантіями є вступ до НАТО, сказала вона.

Нагадуємо, 17 січня щодо завершення війни висловився Світовий банк: банкіри прогнозують дещо інші терміни, ніж озвучила Свириденко.