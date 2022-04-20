Враховує 10 напрямків: Зеленський представив новий план санкційного тиску на РФ

Над планом працювала Міжнародна експертна група. Він враховує 10 ключових напрямків і спрямований на припинення війни в Україні шляхом тиску на Росію. За інформацією Офісу президента, над планом працювала Міжнародна експертна група.

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Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак спільно з Міжнародною експертною групою розробив план посилення санкційного тиску на Росію, повідомляє пресслужба ОП.

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Цю групу було створено з ініціативи президента України Володимира Зеленського. Окрім керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, її очолював директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), ексрадник Президента США з питань національної безпеки, Посол Майкл Макфол.

Наголошується, що документ містить рекомендації для міжнародної демократичної спільноти щодо комплексу подальших економічних заходів, які будуть спрямовані на примус російського керівництва до якнайшвидшого припинення війни в Україні. За логікою нових заходів Росія має відчути високу ціну за агресію в Україні.

План посилення санкційного тиску передбачає активізацію дій на 10 напрямках, серед яких такі, як:

визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму;

повна заборона експорту російських енергоносіїв;

розширення санкцій проти фінансового сектору РФ та Білорусі;

посилення транспортних і страхових санкцій;

розширення і посилення торгових ембарго та персональних обмежень.

Також Єрмак зазначив, що затверджений документ стане основою для подальшої політики українського уряду в посиленні санкцій проти Росії.

Раніше Фокус повідомляв, що глава Офісу Президента України Андрій Єрмак анонсував нові санкції проти Росії: зокрема, йшлося про ембарго та удар по банківському сектору. Андрій Єрмак також зазначив, що до обговорення нових антиросійських обмежень також залучили главу держави Володимира Зеленського.