Включает 10 направлений: у Зеленского представили новый план санкционного давления на РФ

Над планом работала Международная экспертная группа. Он включает в себя 10 ключевых направлений и направлен на прекращение войны в Украине путем давления на Россию. По информации Офиса президента, над планом работала Международная экспертная группа

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Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак совместно с Международной экспертной группой разработал план усиления санкционного давления на Россию, сообщает пресс-служба ОП.

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Эта группа была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Помимо руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, ее возглавлял директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник Президента США по вопросам национальной безопасности, Посол Майкл Макфол.

Отмечается, что документ содержит рекомендации для международного демократического сообщества по комплексу дальнейших экономических мер, которые будут направлены на принуждение российского руководства к скорейшему прекращению войны в Украине. По логике новых мер, Россия должна ощутить высокую цену за агрессию в Украине.

План усиления санкционного давления предусматривает активизацию действий на 10 направлениях, среди которых такие, как:

Признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма;

Полный запрет на экспорт российских энергоносителей;

Расширение санкций против финансового сектора РФ и Беларуси;

Усиление транспортных и страховых санкций;

Расширение и усиление торговых эмбарго и персональных ограничений.

Также Андрей Ермак отметил, что утвержденный документ станет основой для дальнейшей политики украинского правительства в усилении санкций против России.

Ранее Фокус сообщал, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак анонсировал новые санкции против России: в частности, речь шла об эмбарго и удару по банковскому сектору. Андрей Ермак также отметил, что к обсуждению новых антироссийских ограничений также привлекли главу государства Владимира Зеленского.