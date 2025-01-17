Світовий банк опублікував прогноз щодо завершення війни у 2025 році і стану України: деталі

Російсько-українська війна зачепила майже половину громадян України, ідеться в аналітиці Світового банку. Аналітики пояснили, як розвиватиметься ситуація залежно від припинення чи не припинення бойових дій.

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У 2025 році економічне зростання України сповільниться, якщо виходити з припущення, що російсько-українська війна триватиме ще 12 місяців. Крім того, бойові дії впливатимуть на економіку європейського регіону. Про те, як розвиватиметься ситуація у світі та в Україні, аналітики Світового банку (The World Bank) розповіли у бюлетені, який вийшов у січні 2025 року.

Світовий банк випустив бюлетень "Глобальні економічні перспективи" (Global economic prospects) обсягом 250 сторінок. Серед іншого, аналітики дослідили ситуацію в України: оцінили перспективи у 2025 та 2026 рр. На стор. 63 ідеться про перспективи економіки та про вплив війни на людей. Наголошується, що у 2024 році війна зачепила 41% українців. Банк припустив, що у 2025 році воєнні дії продовжаться і в такому випадку економіка перебуватиме у ненайкращому стані.

"Прогнозується помірне зростання в Україні до 2% у 2025 році, припускаючи активні бойові дії, що триватимуть протягом року", — вказується у тексті.

У наступному реченні згадують про 2026 році. Аналітики опублікували економічні очікування у випадку, якщо війни припиниться. Тоді, як вказано у звіті, економіки України може зрости на 7%. При цьому наголошується, що майбутнє залежить від "припинення активних бойових дій, підтримки споживання, інвестиції на реконструкцію". Окремо наголошується, що на прогнози вливають "терміни та кількість зовнішньої допомоги та тривалість російського вторгнення".

Також Всесвітній банк визнав, що російсько-українська війна призводить до "геополітичної напруженості" та "критичного ризику" та впливає на "регіональний світогляд".

"Далі ескалація може призвести до більшого економічного зриву у всьому регіоні", — озвучили аналітики прогноз у випадку, що війна триватиме і далі.

Завершення війни — деталі

Зазначимо, Фокус писав про заяви політиків України, США та РФ щодо завершення війни найближчим часом, у 2025 році. Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю медіа сказав, що мирна угода можлива, якщо українці отримають чіткі гарантії безпеки, які захистять від посилення РФ і нової війни. В США майбутній радник з нацбезпеки нового президента США говорив про низку умов, на які мають погодитись українці: відмова від НАТО на 20 років, погодження на окупацію територій та відмову від деокупації воєнним шляхом. З іншого боку, представники РФ, наприклад, глава МЗС Сергій Лавров повторив умови капітуляції України, які включать вічну відмову від НАТО, нейтральність, знищення армії та повернення русифікації.

Нагадуємо, 16 січня до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, щоб укласти безпекову угоду на 100 років: які її умови.