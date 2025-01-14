Гарантії для "країни, яка зараз називається Україною": в РФ заговорили про завершення війни (відео)

В Україні начебто існують регіони, які ще не самовизначились, як то зробили на окупованому Донбасі чи в Криму, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Чиновник заговорив про завершення війни та гарантії безпеки.

Related video

У Росії готові до завершення війни, але турбуються через загрози, які начебто мають на західних кордонах. Водночас Кремль налаштований обговорити гарантії безпеки для України. При цьому Україну поділили на умовні дві частини та згадали про "Новоросію". Про позицію РФ та про ліквідацію загроз на західних кордонах та в Євразії глава МЗС Росії Сергій Лавров розповів під час пресконференції 14 січня, написало "РИА Новости".

Лавров заявив, що першопричина загроз на західному фланзі Росії "має бути ліквідована". При цьому загрози будуть ліквідувати "в рамках ширших домовленостей". У цьому контексті чиновник згадав Україну і пояснив, що можуть поговорити про її гарантії безпеки. Також Лавров назвав Україну країною, яка "поки що існує", і виділив частину, "яка ще не самовизначилась".

"Ми готові обговорювати гарантії безпеки тій же стороні, яка зараз називається Україна, або частині цієї країни, яка поки що ніяк не самовизначилася, на відміну від Криму, Донбасу та Новоросії", — заявив Лавров.

У заяві глави російського МЗС ішлося про проблеми Тихоокеанського та Євроазійського регіону, які цікавлять Кремль. Як з'ясувалось, росіяни турбуються про Перську затоку, Південну Азію, Бангладеш, Пакистан, Центральну Азію, Кавказ, Далекий Схід, Тайванську протоку, Південнокитайське море.

"Не можна західній частині континенту відгородитися від таких гігантів, як Китай, Індія, Росії. Треба облаштовувати континент", — пролунало на пресконференції.

Завершення війни — деталі

Зазначимо, 13 січня у мережі з'явився фрагмент інтерв'ю російської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка також говорила про завершення війни. Симоньян при цьому повторила основні вимоги РФ, у яких ідеться про капітуляцію України. Серед них — навічна відмова від НАТО та від окупованих росіянами територій, повернення прав російськомовним, роззброєння.

Тим часом видання The Times зібрало сигнали політиків США щодо можливих перемовин про завершення війни. Найперше, звернули увагу на заяву майбутнього радника президента США Майкла Волтца, який повідомив про очікування дзвінка з Кремля з дня на день чи з тижня на тиждень. Крім того, у Швейцарії повідомили, що готові прийняти президента Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, при чому останнього арештовувати не планують.

Нагадуємо, 14 січня видання Bloomberg написало, що Дональд Трамп відмовився від ідеї завершити війни в Україну протягом 24 годин, і пояснило, про що американці говорять з європейцями.