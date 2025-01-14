Гарантии для "страны, которая сейчас называется Украиной": в РФ заговорили о завершении войны (видео)

В Украине якобы существуют регионы, которые еще не самоопределились, как это сделали на оккупированном Донбассе или в Крыму, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Чиновник заговорил о завершении войны и гарантиях безопасности.

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В России готовы к завершению войны, но беспокоятся из-за угроз, которые якобы имеют на западных границах. В то же время Кремль настроен обсудить гарантии безопасности для Украины. При этом Украину разделили на условные две части и вспомнили о "Новороссии". О позиции РФ и о ликвидации угроз на западных границах и в Евразии глава МИД России Сергей Лавров рассказал во время пресс-конференции 14 января, написало "РИА Новости".

Лавров заявил, что первопричина угроз на западном фланге России "должна быть ликвидирована". При этом угрозы будут ликвидировать "в рамках более широких договоренностей". В этом контексте чиновник упомянул Украину и пояснил, что могут поговорить о ее гарантиях безопасности. Также Лавров назвал Украину страной, которая "пока существует", и выделил часть, "которая еще не самоопределилась".

"Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стороне, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии", — заявил Лавров.

В заявлении главы российского МИДа речь шла о проблемах Тихоокеанского и Евроазиатского региона, которые интересуют Кремль. Как выяснилось, россияне беспокоятся о Персидском заливе, Южной Азии, Бангладеш, Пакистане, Центральной Азии, Кавказе, Дальнем Востоке, Тайваньском проливе, Южнокитайском море.

"Нельзя западной части континента отгородиться от таких гигантов, как Китай, Индия, России. Надо обустраивать континент", — прозвучало на пресс-конференции.

Завершение войны — детали

Отметим, 13 января в сети появился фрагмент интервью российской пропагандистки Маргариты Симоньян, которая также говорила о завершении войны. Симоньян при этом повторила основные требования РФ, в которых говорится о капитуляции Украины. Среди них — навечной отказ от НАТО и от оккупированных россиянами территорий, возвращение прав русскоязычным, разоружение.

Между тем издание The Times собрало сигналы политиков США относительно возможных переговоров о завершении войны. Прежде всего, обратили внимание на заявление будущего советника президента США Майкла Волтца, который сообщил об ожидании звонка из Кремля со дня на день или с недели на неделю. Кроме того, в Швейцарии сообщили, что готовы принять президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, причем последнего арестовывать не планируют.

Напоминаем, 14 января издание Bloomberg написало, что Дональд Трамп отказался от идеи завершить войны в Украине в течение 24 часов, и объяснило, о чем американцы говорят с европейцами.