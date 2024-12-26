Путин заявил, что стремится к завершению войны и назвал цель №1 в 2025 году

Отвечая на вопросы российских журналистов, глава Кремля Владимир Путин заверил, что стремится завершить войну. Однако он хочет достичь всех целей т.н. "СВО".

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Россия якобы стремится к завершению войны в Украине. В то же время задачей "номер один" в 2025 году является достижение всех целей "спецоперации", — заявил журналистам глава Кремля Владимир Путин после заседания Евразийского экономического совета.

Война

Путин рассказал, что каждый день, "днем и ночью", получает информацию о ситуации на фронте. По его словам, РФ будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения, а задачей №1 в 2025 году остается достижение всех целей т.н. "специальной военной операции".

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В то же время, судя по всему, глава Кремля, не расположен завершить боевые действия в следующем году.

"Вашими бы устами да мед пить", — отметил на такое предположение пропагандиста президент РФ.

Владимир Путин признался, что Россия якобы не спешит применять баллистическую ракету средней дальности "Орешник", потому что это оружие предназначено "для решения определенных задач". Однако, если будет необходимо, Россия применит мощное оружие, отметил глава Кремля.

В ответ на вопрос, верит ли он, что война с Украиной завершится в 2025 году победой России, Путин отметил, что он "верит в Бога, а Бог с нами".

Мирные переговоры

Также Путин прокомментировал недавний визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в РФ. В ходе встречи политик, по словам российского президента, главным образом говорил о мирном урегулировании войны между Москвой и Киевом.

Словакия выразила готовность предоставить свою площадку для переговоров, и РФ не против того, чтобы Братислава стала переговорной площадкой по Украине, сообщил Путин.

Транзит газа

Россия всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики, сообщил Владимир Путин, отметив, что за несколько дней до Нового года контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить.

Россия, заверил российский президент, готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, однако это невозможно в условиях иска от Киева.

Таким образом украинцы "наказывают Европу", закрывая транзит российского газа, заявил Путин. Он уверен, что из-за остановки транзита из РФ цены на газ в Европе вырастут. А Украина не сможет существовать без поддержки Европы, считает он.

Украина и НАТО

Путин также заявил, что еще в 2021 году президент США Джо Байден в разговоре с ним предлагал отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

Глава Кремля отметил, что глава Белого дома говорил о неготовности Киева ко вступлению в Североатлантический альянс.

Напомним, 22 декабря, избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с Путиным для обсуждения путей завершения полномасштабной войны в Украине.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что реальных предпосылок для организации встречи двух политиков пока нет.