"До Нового года": какую стратегическую задачу Путин поставил ВС РФ на ближайшие дни, — генерал

Российские оккупанты собираются продвигаться с уже традиционной тактикой создания клещей. Под угрозой — два города в Донецкой области и логистический путь на Запорожье.

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Президент РФ Владимир Путин поставил перед оккупантами цель на конец года. Деталями о вражеских планах на Кураховском и Покровском направлениях 26 декабря в эфире телеканала "Эспрессо" поделился генерал армии Украины и экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

О стратегических планах РФ — с 1:05

"Стратегически Путин поставил задачу в ближайшие дни, даже до Нового года захватить Курахово", — сообщил он.

По словам эксперта, ВС РФ планируют перекрыть трассу в город, которая соединяет его с Запорожским направлением. Речь идет о логистическом пути, по которому поставляют оружие, технику и боеприпасы. После этого враг собирается продвигаться с юга в более широком формате для охвата Покровского выступления. Пройдя за 2-3 дня штурмовыми группами, он продолжит движение с полуокружения Покровска.

"А тогда соответственно пытаться с юга, с севера формировать, как он традиционно делает, клещи, и как раз создавать предпосылки или выхода наших войск из Покровска, или проведения атак, чтобы окончательно окружить группировку", — отметил Маломуж.

Он заверил, что захватчикам непросто — Силы обороны дают отпор и наносят потери. На Покровском и Курском направлениях уничтожают те большие резервы, которые подтягивает РФ. Особенно угрожающей ситуация на фронте является для российского личного состава, танков, БТР и БМП, то есть основной "прорывной силы" врага.

Генерал подчеркнул, что задача защитников на Кураховском направлении — не только держать позиции и выводить группировки, но и наносить удары с флангов. ВСУ удается восстанавливать позиции в отдельных местах, но оккупанты собрали "в несколько раз больше" ресурсов для боя.

"Нам приходится отбиваться как раз практически в полуокружении или в окружении, отдельные подразделения. Но и готовятся соответственно Генеральным штабом и командованием мероприятия по деблокированию", — пояснил эксперт.

Он сообщил, что командование работает над тем, чтобы ввести Москву в заблуждение и дезориентировать. По словам Маломужа, ближайшие дни будут решающими. Важно сохранить жизни бойцов, но одновременно не открыть ВС РФ дорогу для дальнейшего наступления. Поэтому сегодня говорят о привлечении дополнительных резервов, особенно оружия и техники из США.

"Сгенерируем новые резервы с новейшей техникой, сможем удержать позиции и можем нанести контрудары там", — добавил генерал.

Напомним, в Силах обороны юга оценили, способны ли ВС РФ форсировать Днепр для наступления на Херсон.

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