Наступление на Херсон: в ВСУ рассказали, имеют ли ВС РФ силы для форсирования Днепра на юге

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин говорит, что россияне ежедневно штурмуют островную зону реки на лодках, однако их действия напоминают разведку боем.

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Россияне не имеют ресурсов для форсирования Днепра на юге, а штурмы ВС РФ в течение последних нескольких недель напоминают разведывательно-поисковые действия, сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что форсирование реки необходимо врагу для наступления на Херсон, однако для преодоления такой большой водной преграды оккупантам на сегодня не хватает ресурсов.

"Для форсирования необходимо собрать достаточно сил и средств, которые при сегодняшних средствах разведки скрыть очень трудно. Сейчас наша разведка не обнаружила и не может сказать, что враг собрал достаточно наступательных средств для форсирования Днепра", — сказал спикер.

Он добавил, что в течение последних нескольких недель на Херсонском направлении оккупанты проводят от 5 до 7 штурмов ежедневно, однако они больше похожи на разведывательно-поисковые. В то же время противник продолжает обстреливать областной центр и прилегающие к реке населенные пункты на правом берегу.

"Как выглядит этот штурм? Это две-три лодки, там пять-семь человек пытаются высадиться на нашем берегу или больше на островной зоне, в частности, на остров Казацкий, провести там штурмы и выбить оттуда наших защитников", — отметил военный.

По словам Волошина, почти вся островная зона главной водной артерии Украины остается под огневым контролем украинских бойцов, поэтому о форсировании Днепра на юге речь пока не идет.

"Поэтому успехов враг не имеет и эти разведывательно-поисковые действия больше напоминают разведку боем, чтобы выявить наши огневые средства, особенности нашей обороны, где какие стоят препятствия и заграждения", — пояснил он.

В сводке по состоянию на 9 часов утра 26 декабря оперативное командование "Юг" Сухопутных войск ВСУ сообщало, что за минувшие сутки россияне совершили 3 штурма острова Казацкого, однако успехов не имели.

Напомним, 23 декабря информагентство "РБК-Украина" со ссылкой на анонимные источники сообщало, что Россия готовит наступление на Херсон и Запорожье. Инсайдеры отмечали, что на Херсонском направлении ВС РФ готовы к продвижению лучше, чем на Запорожском.

20 декабря боец ВСУ в своем Telegram-канале "Николаевский Ванек" рассказал, что российские военные пытаются занять район Антоновского моста в Херсонской области. Под артиллерийскими обстрелами находились сам Херсон и прилегающие к нему населенные пункты, а также село Чернобаевка.