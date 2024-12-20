ВС РФ начали штурм на Херсонщине: пытаются занять район Антоновского моста

Российские штурмовые группы со стороны Олешков пытались прорваться к Антоновскому мосту. Эта ситуация не стала неожиданной для бойцов Сил обороны, отмечает "Николаевский Ванек". Херсонская ОВА подтверждает активизацию российских ДРГ в регионе.

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Российские оккупанты этой ночью нанесли масштабные удары артиллерией по городу Херсон и его пригороду. Это связано с попыткой провести штурмы в направлении населенного пункта. Об этом сообщают в телеграм-канале "Николаевский Ванек", который вебе боец Сил обороны.

По его словам, под обстрелом находились как сам областной центр, так и прилегающие прибрежные пункты от Херсона до Ольговки, а также Чернобаевка.

"Херсон под массированным артобстрелом. Бьют без корректировки, не прицельно. Есть первые сообщения о пожарах в жилых домах. Весь этот обстрел связан с попытками п**оров занять район Антоновского моста. Просто сейчас штурмовые группы в районе Олешек пытаются двигаться ближе к Антохе под прикрытием этого же обстрела", — написал он.

"Ванек" отметил, что разведывательные дроны оккупантов "висят" преимущественно над отрезком от Антоновского до Коньковского моста.

"Неожиданностью" это не было, за ними работают, идет бой", — отметили в телеграм-канале.

Отмечается, что оккупанты работают артиллерией с территории местных лесов. Под обстрелами находятся Чернобаевка, Зеленовка, Инженерное и Херсон.

"Не доехали штурмовые группы (их было две). Точнее — не доплыли. Бой закончился особо не начавшись. Ситуация на сегодня — стабильная", — написал "Николаевский Ванек".

В Херсонской ОВА тоже заявляют о попытках вражеских ДРГ прорваться на Херсонщине.

"Под огнем — жилые кварталы, критическая и социальная инфраструктура. К сожалению, есть пострадавшие среди горожан. Вражеские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были обнаружены и уничтожены нашими Защитниками. Медики, спасатели, правоохранители и коммунальные службы работают на месте", — проинформировал председатель ОГА Александр Прокудин.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что из Центрального района Херсона в больницу доставили 55-летнюю женщину. В результате утренней вражеской атаки она получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, множественные осколочные ранения ноги.

Впоследствии стало известно о еще одном раненом. Также есть информация о погибшем. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 60-летний мужчина. На момент вражеского удара он был в помещении.

"Мужчина 86 лет сейчас в больнице. Ему диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочные ранения. Количество раненых в Херсоне возросло до 6. Госпитализирован 42-летний мужчина с контузией и минно-взрывной травмой", — проинформировал Роман Мрочко.

Напомним, что поздно вечером 19 декабря ВС РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего был разбит жилой дом. Есть пострадавшие, их извлекли из-под завалов и доставили в больницу.