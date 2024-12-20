РФ ракетой разбомбила жилой дом в Кривом Роге: что известно

По словам председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, из-под завалов дома достали девочку-подростка и мужчину.

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Поздно вечером 19 декабря российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего был разбит жилой дом. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Из-за ракетной атаки на Кривой Рог разбит двухэтажный дом. Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину", — написал Лысак.

Он также сообщил, что в результате российской атаки побиты окна еще и в 10-этажке.

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в целом, по предварительным данным пострадали три человека.

"Предварительно, пострадали 3 человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли 2 человек: 38-летнего мужчину и 15-летнюю девочку", — говорится в сообщении.

Спасатели помогают пострадавшим в Кривом Роге Фото: ДСНС

Отметим, что о скоростной цели в направлении Кривого Рога Воздушные силы ВСУ предупредили еще в 23:01.

Примерно в то же время корреспондент Фокуса сообщила о мощном взрыве, который прогремел в городе.

Информацию о попадании ракеты в жилой дом также подтвердил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Напомним, вечером 18 декабря российские оккупационные войска нанесли артиллерийские удары вблизи села Циркуны в Харьковской области.

6 декабря Россия обстреляла Запорожье и Кривой Рог, в результате чего 11 человек погибли, и еще 30 — ранены.