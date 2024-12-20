ЗС РФ почали штурм на Херсонщині: намагаються зайняти район Антонівського мосту

Російські штурмові групи з боку Олешків намагалися прорватися до Антонівського мосту. Ця ситуація не стала неочікуваною для бійців Сил оборони, наголошує "Николаевский Ванек". Херсонська ОВА підтверджує активізацію російських ДРГ у регіоні.

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Російські окупанти цієї ночі завдали масштабних ударів артилерією по місту Херсон і його передмістю. Це пов'язано з намаганням провести штурми в напрямку населеного пункту. Про це повідомляють в телеграм-каналі "Николаевский Ванек", який вебе боєць Сил оборони.

За його словами, під обстрілом перебували як сам обласний центр, так і прилеглі прибережні пункти від Херсона до Ольгівки, а також Чорнобаївка.

"Херсон під масованим артобстрілом. Б'ють без коригування, не прицільно. Є перші повідомлення про пожежі у житлових будинках. Весь цей обстріл пов'язаний із спробами п**орів зайняти район Антонівського мосту. Просто зараз штурмові групи в районі Олешек намагаються рухатися ближче до Антохи під прикриттям цього ж обстрілу", — написав він.

"Ванек" наголосив, що розвідувальні дрони окупантів "висять" переважно над відрізком від Антонівського до Конківського мосту.

"Несподіванкою" це не було, за ними працюють, йде бій", — зазначили в телеграм-каналі.

Зазначається, що окупанти працюють артилерією з території місцевих лісів. Під обстрілами перебувають Чорнобаївка, Зеленівка, Інженерне та Херсон.

"Не доїхали штурмові групи (їх було дві). Точніше — не допливли. Бій закінчився особливо не розпочавшись. Ситуація на сьогодні – стабільна", — написав "Николаевский Ванек".

В Херсонській ОВА теж заявляють про намагання ворожих ДРГ прорватися на Херсонщині.

"Під вогнем – житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. На жаль, є постраждалі серед містян. Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими Захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці", — проінформував голова ОВА Олександр Прокудін.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що з Центрального району Херсона до лікарні доставили 55-річну жінку. Внаслідок ранкової ворожої атаки вона отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, множинні уламкові поранення ноги.

Згодом стало відомо про ще одного пораненого. Також є інформація про загиблого. Травми, несумісні з життям, отримав 60-річний чоловік. На момент ворожого удару він був у приміщенні.

"Чоловік 86 років зараз у лікарні. Йому діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення. Кількість поранених у Херсоні зросла до 6. Ушпиталено 42-річного чоловіка з контузією та мінно-вибуховою травмою", — проінформував Роман Мрочко.

Нагадаємо, що пізно ввечері 19 грудня ЗС РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого було розтрощено житловий будинок. Є постраждалі, їх витягли з-під завалів і доправили до лікарні.