Наступ на Херсон: у ЗСУ розповіли, чи мають ЗС РФ сили для форсування Дніпра на півдні

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин говорить, що росіяни щодня штурмують острівну зону ріки на човнах, однак їхні дії нагадують розвідку боєм.

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Росіяни не мають ресурсів для форсування Дніпра на півдні, а штурми ЗС РФ протягом останніх кількох тижнів нагадують розвідувально-пошукові дії, сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що форсування ріки необхідне ворогу для наступу на Херсон, однак для подолання такої великої водної перешкоди окупантам на сьогодні бракує ресурсів.

"Для форсування необхідно зібрати достатньо сил і засобів, які за сьогоднішніх можливостей розвідки сховати дуже важко. Наразі наша розвідка не виявила і не може сказати, що ворог зібрав достатньо наступальних спроможностей для форсування Дніпра", — сказав речник.

Він додав, що протягом останніх кількох тижнів на Херсонському напрямку окупанти проводять від 5 до 7 штурмів щодня, однак вони більше схожі на розвідувально-пошукові. Водночас противник продовжує обстрілювати обласний центр і прилеглі до ріки населені пункти на правому березі.

"Який вигляд має цей штурм? Це два-три човни, там п'ять-сім людей намагаються висадитись на нашому березі або більше на острівній зоні, зокрема, на острів Козацький, провести там штурми та вибити звідти наших захисників", — зазначив військовий.

За словами Волошина, майже вся острівна зона головної водної артерії України лишається під вогневим контролем українських бійців, тож про форсування Дніпра на півдні мови наразі немає.

"Тому успіхів ворог не має і ці розвідувально-пошукові дії більше нагадують розвідку боєм, щоб виявити наші вогневі засоби, особливості нашої оборони, де які стоять перешкоди та загородження", — пояснив він.

У зведенні станом на 09:00 26 грудня оперативне командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ повідомляло, що за минулу добу росіяни здійснили 3 штурми острова Козацького, проте успіхів не мали.

Нагадаємо, 23 грудня інформагентство "РБК-Україна" з посиланням на анонімні джерела повідомляло, що Росія готує наступ на Херсон і Запоріжжя. Інсайдери зазначали, що на Херсонському напрямку ЗС РФ готові до просування краще, ніж на Запорізькому.

20 грудня боєць ЗСУ у своєму Telegram-каналі "Николаевский Ванек" розповів, що російські військові намагаються зайняти район Антонівського мосту в Херсонській області. Під артилерійськими обстрілами перебували сам Херсон і прилеглі до нього населені пункти, а також село Чорнобаївка.