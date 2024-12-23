Зайдуть із П'ятихаток і Гуляйполя: Росія готує наступ на Херсон і Запоріжжя, — ЗМІ

За даними інсайдерів, плани Росії на півдні залишаються амбітними, проте їхня реалізація стикається з низкою об'єктивних труднощів — від зруйнованої інфраструктури до погодних умов. При цьому Україна зберігає високий рівень оборонної готовності.

Related video

Командування Збройних сил Російської Федерації продовжує виношувати плани активізації бойових дій на півдні України. Основна увага зосереджена на Запорізькій області та правобережній частині Херсонської. Про це пише інформаційне агентство "РБК-Україна" з посиланням на неназвані джерела.

Важливо

РФ штурмує острови в гирлі Дніпра, щоб відкрити шлях до Херсону, — Forbes

За даними інсайдерів, готовність російських сил до наступу в Херсонській області оцінюють вище, ніж на запорізькому напрямку.

Плани наступу в Запорізькій області

На думку українських військових, основним напрямком атаки росіян у Запоріжжі може стати район П'ятихаток, розташований паралельно річці Дніпро. Також можливі наступальні дії в районі Гуляйполя.

Ситуація на Запорізькому напрямку в районі Гуляй Поля Фото: deepstatemap.live

Ситуація в Херсонській області

У Херсонській області російські війська вже намагалися проводити наступальні дії. Наприкінці листопада їхні диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) були відбиті в районі Антонівського мосту з боку Олешок.

Ситуація на Херсонському напрямку Фото: deepstatemap.live

Згідно з даними джерел агентства, рішення про повномасштабний наступ на Херсон уже ухвалено. Керувати операцією призначено командувача повітряно-десантних військ РФ Михайла Теплинського. Для реалізації завдань планується задіяти до 4 000 штурмовиків, зокрема:

61-шу окрему бригаду морської піхоти РФ;

7-му десантно-штурмову дивізію ВДВ РФ.

Ці підрозділи раніше відступали з Херсонщини восени 2022 року, що надає операції символічного значення для російської сторони, зазначає видання.

Перешкоди для наступу

Успішність реалізації планів Росії безпосередньо залежить від погодних умов. Після руйнування Каховської ГЕС частина території Дніпра перетворилася на болота, які взимку вкриваються льодом. Це може полегшити перехід, але створює додаткову складність для перекидання техніки.

Усі мости через Дніпро в цьому районі зруйновані, тому окупантам доведеться використовувати човни або зводити тимчасові переправи. Однак це несе серйозні ризики. Раніше учасники руху опору "АТЕШ" повідомляли про випадки знищення човнів російськими військовими через страх перед засідкою на островах Дніпра.

Крім того, частина російських підрозділів, задіяних в операції, поки що залишається в Курській області, куди їх перекинули для посилення інших напрямків.

Оцінка перспектив

Експерти та співрозмовники інформагентства сумніваються в успіху російських задумів з огляду на складність операції та високий рівень готовності українських військових до відбиття нападу. Сили оборони України посилюють позиції на правобережжі Херсонської області, що значно ускладнить реалізацію наступу окупантами.

Зазначимо, що українці не коментували інформацію про новий наступ ЗС РФ.

Нагадаємо, 4 грудня Фокус з'ясовував, чи підуть ЗС РФ у наступ на Херсон. Колишній співробітник Служби безпеки України та військовий аналітик Іван Ступак стверджував, що, за даними українських військових, РФ не має достатньо сил для початку наступу в Херсонській області, проте було зафіксовано переміщення ворожих підрозділів і техніки.