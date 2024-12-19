РФ штурмує острови в гирлі Дніпра, щоб відкрити шлях до Херсону, — Forbes

За словами журналістів, українські бійці відбивають ворожі штурми за допомогою артилерії та морських дронів українського виробництва SeaBaby і Magura 5.

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Днями активізувався наступ ЗС РФ на Херсонському напрямку: 61-ша окрема бригада морської піхоти РФ штурмує острови Козацький і Круглик у гирлі Дніпра. Контроль над ними дасть ворогу доступ до ріки, яка грає ключову стратегічну роль у бойових діях на півдні, пише Forbes.

Журналісти зазначають, що зараз РФ тримає під контролем східний берег Дніпра, а ЗСУ — західний. Захоплення островів Козацький і Круглик дозволить російській 61-й ОБрМП розмістити артилерію, контролювати з її допомогою доступ до ріки, навести мости та переправити російські війська на західний берег, щоб спробувати знову окупувати Херсон. Атаки росіян за допомогою артилерії відбиває 126-а окрема бригада територіальної оборони м. Одеса.

Херсонський напрямок на карті DeepState станом на 18 грудня Фото: Скриншот

За словами американських журналістів, вирішальним фактором у цих боях є техніка. Обидві сторони потребують невеликих човнів для штурму та оборони островів. РФ зібрала невеликий флот із 300 надувних човнів із жорстким корпусом (RHIB) для переправлення військ через ріку. Зазначається, що ці човни швидко пересуваються на мілководді, їх важко помітити вночі, та вони оснащені кулеметами й гранатометами, що перетворює їх на рухомі бойові платформи.

Українські військові отримали власні човни в межах пакетів іноземної допомоги, зазначають автори матеріалу. Нідерланди надали 14 RHIB, вісім воєнізованих річкових патрульних катерів і десантні катери CB90, США — понад 100 прибережних і річкових патрульних катерів, оснащених сучасними системами озброєння, також допомогу передали Швеція, Фінляндія, Естонія та Данія і ще 14 RHIBS Україні передасть Австралія.

Також обидві сторони використовують у боях безпілотники та РЕБ.

У матеріалі Forbes зазначається, що Україна розробляє флот власних безпілотних надводних суден (USV). Зокрема, SeaBaby та Magura 5 — морські дрони, оснащені різноманітними системами озброєння.

"Ці безпілотники, які спочатку використовувалися для місій у стилі камікадзе для знищення російських суден, тепер мають власну зброю та можуть вражати як водні, так і літальні апарати", — пишуть журналісти.

За їхньою допомогою можна буде патрулювати водні шляхи та перешкоджати наступам російських штурмовиків, додають автори статті

Зазначимо, в Силах оборони Півдня повідомляли, що ворог за добу 17 грудня здійснив в гирлі Дніпра 4 штурми острівної зони. За словами військових, росіяни успіхів не мали та повернулися на попередні позиції. Звіту за 18 грудня на момент публікації матеріалу ще не було.

Нагадаємо, 4 грудня Фокус з'ясовував, чи піде РФ в наступ на Херсон. Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак стверджував, що за даними українських військових РФ не має достатньо сил для початку наступу в Херсонській області, проте були зафіксовані переміщення ворожих підрозділів і техніки.

Про ймовірний масштабний наступ під Херсоном, який готують росіяни, 4 грудня заявляв голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін. За його словами, на той час ворог готував переправу через Дніпро.

Раніше, 2 грудня, джерела видання РБК-Україна повідомляли, що РФ планує вимагати під час майбутніх можливих переговорів всю територію Херсонської та Запорізької областей і найближчим часом готується форсувати Дніпро для наступу на Херсон.