Не тільки Запоріжжя: ЗС РФ нібито готується наступати ще на одному напрямку (карта)

Росія в межах можливих переговорів хоче вимагати всю територію Херсонської та Запорізької областей, а не тільки ту їх частину, які РФ вдалося захопити, повідомляють джерела журналістів.

Окрім наступу на Запоріжжя росіяни можуть найближчим часом здійснити ще одну операцію. Вони планують форсувати Дніпро з метою наступу на Херсон. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Росія готує наступ на Херсон та Запоріжжя. Що відбувається на фронті і які плани в Путіна".

За інформацією джерел видання, ЗС РФ звозять в райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для зведення понтонних переправ і готують війська.

Зазначається, що Росія в межах можливих переговорів хоче вимагати всю територію Херсонської та Запорізької областей, а не тільки ту їх частину, які РФ вдалося захопити. Тому на випадок, якщо такі переговори відбудуться, Москва прагне зняти дискусії щодо контролю над цими двома областями.

"Ми знаємо про їхні наміри, але ми не знаємо точно, коли вони хочуть розпочинати. Росіяни хочуть провести дзеркальну операцію до тієї, що ми робили в Кринках. Шансів знову захопити Херсон у них немає. Але для них важливо зачепитись за якусь вулицю, за якісь будинки для картинки, і насамперед — для розтягування нашої лінії фронту. Ми знаємо про їхні плани — і по Херсону, і по Запорізькій області — і теж готуємось", — сказав один зі співрозмовників видання.

Карта ситуації на Херсонщині

Нагадаємо, що 11 листопада повідомлялося, що бійці ЗСУ тримають оборону, стежать за пересуванням ЗС РФ та мають плацдарм на лівобережжі.