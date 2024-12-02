Не только Запорожье: ВС РФ якобы готовится наступать еще на одном направлении (карта)

Россия в рамках возможных переговоров хочет требовать всю территорию Херсонской и Запорожской областей, а не только ту их часть, которые РФ удалось захватить, сообщают источники журналистов

Кроме наступления на Запорожье россияне могут в ближайшее время осуществить еще одну операцию. Они планируют форсировать Днепр с целью наступления на Херсон. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Россия готовит наступление на Херсон и Запорожье. Что происходит на фронте и какие планы у Путина".

По информации источников издания, ВС РФ свозят в районы, расположенные на левом берегу Днепра, оборудование для возведения понтонных переправ и готовят войска.

Отмечается, что Россия в рамках возможных переговоров хочет требовать всю территорию Херсонской и Запорожской областей, а не только ту их часть, которые РФ удалось захватить. Поэтому на случай, если такие переговоры состоятся, Москва стремится снять дискуссии о контроле над этими двумя областями.

"Мы знаем об их намерениях, но мы не знаем точно, когда они хотят начинать. Россияне хотят провести зеркальную операцию к той, что мы делали в Крынках. Шансов снова захватить Херсон у них нет. Но для них важно зацепиться за какую-то улицу, за какие-то дома для картинки, и прежде всего — для растяжения нашей линии фронта. Мы знаем об их планах — и по Херсону, и по Запорожской области — и тоже готовимся", — сказал один из собеседников издания.

Карта ситуации на Херсонщине

Напомним, что 11 ноября сообщалось, что бойцы ВСУ держат оборону, следят за передвижением ВС РФ и имеют плацдарм на левобережье.