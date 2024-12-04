Підготували 300 човнів для атаки: чи піде РФ в наступ на Херсон

Напруження на Херсонському напрямку не вщухає: російські війська посилюють атаки, концентрують сили та готують переправу через Дніпро. Зібрано сотні плавзасобів, а удари дронами стали буденним лихом для регіону. Фокус з'ясував, чи означає це неминучий наступ, і до чого варто готуватися мешканцям та оборонцям області.

Про можливий наступ РФ на південь України говорять не вперше за часи великої війни. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські військові готують наступ на Херсон. Зокрема, ворог зібрав для форсування Дніпра близько 300 плавзасобів. Перед цим протягом останнього часу російські окупанти активно завдавали ударів за допомогою БПЛА по Херсону та інших населених пунктах області. Прокудін зауважив, що на Херсонському напрямку противник розмістив найкращі підрозділи безпілотної авіації. Так із середини липня противник здійснив понад 9500 атак із застосуванням безпілотників, через що в регіоні постраждали щонайменше 37 людей і сотні дістали поранення.

Наступ на Херсон: чи може зараз ворог піти в атаку

В нинішніх умовах форсувати Дніпро — це фактично самогубство, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Ворогу Херсон і Херсонська область потрібні. Росія ж заявляла, що Херсонська область начебто входить до складу Російської Федерації. Вони ж вписали її у свою Конституцію. Тому в перспективі, скоріше за все, Путін буде організовувати й наступ на Запорізьку, й наступ на Херсонську області. Але не в цьому році це точно", — каже Фокусу Жданов.

Росія підготувала 300 човнів, куди вміщається приблизно трохи більше за дві тисячі людей. Жданов наголосив, що форсування водних перешкод зазвичай починається із захоплення плацдарму на протилежному березі. Для цього дві тисячі людей — чотири батальйони — достатньо, тоді як потім можна зводити понтонні переправи для перекидання військ.

"Причому форсування водної перешкоди може здійснюватися на деяких ділянках одночасно для того, щоб противник не зміг чинити організований опір на одній ділянці й знищити десант, який буде висаджуватися на протилежний берег. Це особливості операції, можна й одним батальйоном робити вклинення чи форсування перешкоди для захоплення плацдарму", — пояснив він.

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак зауважив у розмові з Фокусом, що українські військові не підтверджують, що на Херсонщині ворог має достатнє угрупування для початку наступу. Проте там є переміщення та зафіксована техніка.

"Для наступу на Херсон треба форсувати те, що залишилося від річки Дніпро. Росіяни теж побачили, як важко українці тримали Олешки. Я не готовий сказати, чи є в росіян ресурси для того, щоб зробити це форсування", — повідомив він.

За його словами, на тій ділянці багато боліт, а тому техніку не перемістити. Ба більше, для техніки потрібні мости та понтонні переправи. Тоді як це може стати лише зручною ціллю для українських FPV-дронів.

Він зазначив, що цей фронт обстрілювати можна, але Ступак сумнівається, що можливий повномасштабний наступ. Може бути спроба відвернути увагу, чи, можливо, якомусь командиру показати "щось велике" на цьому напрямку, заслужити якусь нагороду від Кремля.

"Там немає мостів. Їм потрібна техніка, артилерія, БМП, танки, все, з чим вони йдуть у наступ. Навіть якісь мотоцикли, підвезення, боєкомплект. На човнах наші військові возили й стільки там втрат несли постійно. Туди переміщують човен, росіяни атакують, назад їде човен з нашими пораненими, він під атакою", — розповів експерт.

Станом на сьогодні він не вбачає можливості наступу для ЗС РФ. Вони можуть зробити лише якусь суїцидальну спробу.

"Вони це роблять з метою заслужити якийсь значок або зірку героя, але повномасштабно, щоб з успіхом великим — маю сумніви", — підсумував Іван Ступак.

РФ відволікає увагу можливим наступом на Херсон

Про можливі нові наступи ЗС РФ говорять не вперше. Ще наприкінці жовтня представник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявляв, що російська армія накопичила на півдні України серйозне угруповання. Майже 200 тисяч солдатів розподіляються відповідно до нарощування зусиль і утримання оборони. На кількох ділянках загарбники створюють малі групи до 10 осіб для штурмів. За словами Волошина, росіяни почали активніше атакувати у бік Запорізької області після захоплення Вугледара.

Згодом з'явилась інформація, що ворог спробує розпочати новий наступ на Дніпропетровську область. І от тепер обговорюється можливий наступ на Херсон і область. Проте Росія може використовувати загрозу наступу на Херсон як спосіб відволікти увагу та ресурси України від інших стратегічних напрямків. На думку експертів, це може бути частиною ширшого плану з дестабілізації фронту і створення умов для наступальних дій на Донбасі чи Запоріжжі.

Попри активні дії росіян у Херсонській області, великомасштабний наступ у цьому регіоні залишається малоймовірним.

Нагадаємо, на початку грудня у ЗМІ повідомили, що росіяни завозять на райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для зведення понтонних переправ. Також ворог готує військо.

У листопаді голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що РФ випустила по правому березі регіону понад 200 тисяч снарядів різних типів. Восени вони загрожували цивільним та влаштовували "сафарі", полюючи на мирних жителів.