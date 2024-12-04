У гонитві за "цінним призом": РФ готує масштабний наступ під Херсоном, — ОВА

Російські війська для переправи через Дніпро підготували понад 300 човнів, повідомив Олександр Прокудін. Так Москва має намір захопити більше територій України до повернення Трампа в Білий дім.

Збройні сили РФ на Херсонському напрямку готують наступ, зібравши для форсування Дніпра приблизно 300 плавзасобів. Перед цим протягом останнього часу російські окупанти активно завдавали ударів за допомогою БпЛА по Херсону та інших населених пунктах області. Про це йдеться в матеріалі Financial Times із посиланням на слова голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна.

Як розповів керівник адміністрації, російські війська в межах нової наступальної операції готують переправу через Дніпро.

"Росія хоче почати тут новий наступ, їхні війська зібрали 300 човнів для переправи через річку", — сказав Прокудін.

За його словами, росіяни на цьому напрямку розмістили найкращі підрозділи безпілотної авіації. Так із середини липня противник здійснив понад 9500 атак із застосуванням безпілотників, через що в регіоні постраждали щонайменше 37 людей і сотні дістали поранення. Ударів завдавали по цивільних об'єктах, автомобілях швидкої допомоги та пожежників, а також по будівлях поліції та прокуратури.

"Мирні жителі Херсона стали об'єктом експерименту, що не має прецеденту в сучасній європейській війні... Машини-вбивці, іноді цілими роями, ширяють над будинками, вриваються до будівель і переслідують людей на машинах, велосипедах або просто пішки. Їхня мета — не солдати чи танки, а цивільне життя", — йдеться в матеріалі.

Українські чиновники вважають, що така активність зумовлена бажанням Кремля прискорити захоплення українських територій, просунутися через Дніпро і натиснути на Київ до повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Зі свого боку речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що російські війська намагаються захопити острови на річці та просунутися ближче до західного берега Херсона. За його словами, противник нещодавно провів великий наступ у районі Нової Каховки.

Карта оперативної обстановки

Захоплення територій

Видання пише, що події під Херсоном відбуваються на тлі подальшого просування російських військ на сході України. За підзвітами Financial Times і на основі інформації ресурсу DeepState, за останній місяць Росія у східній частині Донецької області захопила територію, яка за розмірами відповідає приблизно половині Лондона.

За таких умов, продовжили оглядачі, Херсон став би для окупантів ще одним "цінним призом".

Нагадаємо, 14 жовтня російський дрон ударив по цивільному автомобілю поблизу села Гаврилівка Херсонської області. Дві жінки отримали несумісні з життям поранення. Ще двоє людей госпіталізовані з травмами.