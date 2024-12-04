В погоне за "ценным призом": РФ готовит масштабное наступление под Херсоном, — ОВА

Российские войска для переправы через Днепр подготовили более 300 лодок, сообщил Александр Прокудин. Таким образом Москва намерена захватить больше территорий Украины до возвращения Трампа в Белый дом.

Вооруженные силы РФ на Херсонском направлении готовят наступление, собрав для форсирования Днепра около 300 плавсредств. Перед этим в течение последнего времени российские оккупанты активно наносили удары при помощи БПЛА по Херсону и другим населенным пунктам области. Об этом говорится в материале Financial Times со ссылкой на слова главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как рассказал руководитель администрации, российские войска в рамках новой наступательной операции готовят переправу через Днепр.

"Россия хочет начать здесь новое наступление, их войска собрали 300 лодок для переправы через реку", — сказал Прокудин.

По его словам, россияне на этом направлении разместили лучшие подразделения беспилотной авиации. Так со середины июля противник осуществил более 9500 атак с применением беспилотников, из-за чего в регионе пострадали по меньшей мере 37 человек и сотни получили ранения. Удары наносились по гражданским объектам, автомобилям скорой помощи и пожарников, а также по зданиям полиции и прокуратуры.

"Мирные жители Херсона стали объектом эксперимента, не имеющего прецедента в современной европейской войне… Машины-убийцы, иногда целыми роями, парят над домами, врываются в здания и преследуют людей на машинах, велосипедах или просто пешком. Их цель — не солдаты или танки, а гражданская жизнь", — говорится в материале.

Украинские чиновники полагают, что такая активность обусловлена желанием Кремля ускорить захват украинских территорий, продвинуться через Днепр и надавить на Киев до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В свою очередь спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук отметил, что российские войска пытаются захватить острова на реке и продвинуться ближе к западному берегу Херсона. По его словам, противник недавно провел крупное наступление в районе Новой Каховки.

Карта оперативной

Захват территорий

Издание пишет, что события под Херсоном происходят на фоне дальнейшего продвижения российских войск на востоке Украины. По подотчетам Financial Times и на основе информации ресурса DeepState, за последний месяц Россия в восточной части Донецкой области захватила территорию, которая по размерам соответствую примерно половине Лондона.

В таких условиях, продолжили обозреватели, Херсон стал бы для оккупантов еще одним "ценным призом".

Напомним, 14 октября российский дрон ударил по гражданскому автомобилю вблизи села Гавриловка Херсонской области. Две женщины получили несовместимые с жизнью ранения. Еще два человека госпитализированы с травмами.