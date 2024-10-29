Россияне ударили дроном по скорой в Херсоне: врач погиб
Машина "скорой" приехала чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим от предыдущего удара беспилотника по многоэтажке в спальном районе города.
Вечером 28 октября российские оккупационные войска атаковали дронами Херсон. В результате удара беспилотника погиб врач, который находился в машине экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Российская армия атаковала с беспилотника жителей Антоновки и бригаду "экстренки", которая прибыла на вызов. К сожалению, в результате взрыва смертельные ранения получил врач "скорой". 64-летний мужчина погиб на месте", — говорится в сообщении.
Он уточнил, что ранения также получили еще двое мужчин, а также фельдшер.
"Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — отметил Прокудин.
Кроме того, из-за атаки вражеского дрона пострадала 52-летняя женщина. По словам Прокудина, у нее — взрывная травма.
Отметим, что накануне Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала о том, что оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на жилой дом, в результате чего в многоэтажке загорелся балкон.
Именно на этот вызов приехала скорая, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим.
Напомним, вечером 28 октября российские оккупанты атаковали город Кривой Рог баллистической ракетой.
В этот же вечер ВС РФ также атаковали Харьков КАБами и ФАБ-500.