Росіяни вдарили дроном по швидкій у Херсоні: лікар загинув

Машина "швидкої" приїхала аби надати медичну допомогу постраждалим від попереднього удару безпілотника по багатоповерхівці у спальному районі міста.

Related video

Надвечір 28 жовтня російські окупаційні війська атакували дронами Херсон. Внаслідок удару безпілотника загинув лікар, який перебував у машині екстреної медичної допомоги. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська армія атакувала з безпілотника жителів Антонівки та бригаду "екстренки", яка прибула на виклик. На жаль, внаслідок вибуху смертельні поранення дістав лікар "швидкої". 64-річний чоловік загинув на місці", — йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що поранення також дістали ще двоє чоловіків, а також фельдшер.

"Їх доправили до лікарні у важкому стані. Медики надають їм всю необхідну допомогу", — зазначив Прокудін.

Крім того, через атаку ворожого дрона постраждала 52-річна жінка. За словами Прокудіна, у неї — вибухова травма.

Зазначимо, що напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла про те, що окупанти з дрона скинули вибухівку на житловий будинок, внаслідок чого у багатоповерхівці загорівся балкон.

Саме на цей виклик приїхала швидка, аби надати медичну допомогу постраждалим.

Наслідки удару дрона по багатоповерхівці у Херсоні Фото: ДСНС

Нагадаємо, увечері 28 жовтня російські окупанти атакували місто Кривий Ріг балістичною ракетою.

У цей же вечір ЗС РФ також атакували Харків КАБами і ФАБ-500.