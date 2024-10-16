Херсон без світла. Енергопотужності не витримали +10 градусів, чи будуть блекаути взимку

Українська влада часто заявляє про вдалі ремонти енергооб'єктів після масованих атак РФ і майже 100% готовність до зими. Несподівана аварія на півдні знеструмила Херсон і частину Миколаївської області, хоча до холодів ще далеко. Фокус поговорив з експертами в енергосфері та з'ясував, чи готова система до викликів.

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Херсон від ранку 16 жовтня повністю знеструмлений, місцева влада стверджує, що світло зникло через проблему в сусідньому регіоні. Енергетики протягом кількох годин обіцяють відновити ситуацію, повідомив начальник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Держкомпанія "Укренерго" заявляє про технічні причини знеструмлення споживачів у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях. "Суспільне" з'ясувало, що через відключення електрики в Херсоні також відсутнє водопостачання. Частково світло зникло і в Білозерській громаді.

"Це пов'язано з аварією в Миколаївській області. Тому, коли в Миколаївській області увімкнуть, у нас тоді почнеться відновлення електроенергії", — сказав спікер Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконніков.

Питання відновлення подачі електроенергії до споживачів Херсона — на контролі в Міністерстві енергетики України, додав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Про проблеми зі світлом повідомив і начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Точку аварії знайшли, прильотів не було.

"Пару годин і полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", — уточнив чиновник.

Херсон знеструмлений при +10. Чи витримає енергосистема України холоди

Енергохолдинг ДТЕК говорив про складність прогнозів щодо відновлення енергосистеми України після ліквідації наслідків останнього ракетного удару РФ наприкінці серпня 2024 року. Проте всі ресурси для ремонту є і енергетики знають, що робити. Потрібен тільки час, стверджували в компанії.

Опитані Фокусом експерти в енергосфері розділилися в оцінках готовності системи до холодів. Морози ще не настали, а Херсон і Миколаївська область уже страждають від тривалих відключень. Така ситуація свідчить про не зовсім коректні заяви влади про 100% готовність і ремонт української енергосистеми, зазначає експерт з питань ЖКГ, тарифів і питань комунального господарства Олег Попенко.

"В "Укренерго" говорять про технічні несправності, ймовірно, підстанції вилетіли. Ми впираємося в проблему якості підготовки до опалювального сезону. Як ремонтували обладнання, якщо підстанція не витримала температури +10 градусів?" — ставить він запитання в бесіді з Фокусом.

Дронами-камікадзе "Шахед" і артобстрілами складно знеструмити ціле місто й область, для цього потрібно запустити кілька ракет і влучити в ціль, вважає експерт.

"Можна припустити, що була аварія на лінії високовольтних електропередач або розподільчій підстанції Південноукраїнської АЕС, яка живить Херсон і Миколаїв (станція на 96% покриває потреби в електроенергії Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. — Ред.)", — каже Попенко.

Однак варто зауважити, що в прифронтових населених пунктах, де сильно пошкоджені лінії електропередач, часто відключають електрику. Говорити про недостатній рівень підготовки до зими по всій країні після локальної події не варто, переконаний директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Такі випадки трапляються майже щодня в прифронтових зонах через обстріли ЗС РФ. У жовтні проблем із достатністю енергопотужностей не спостерігається. Подальше становище потрібно оцінювати в міру похолодання", — говорить Фокусу експерт.

У випадку з відключенням Херсона проблема могла бути з оператором систем передач і розподілу електроенергії. У принципі енергомережі зношені й під час війни не тільки на півдні, а й в інших регіонах періодично виникатимуть проблеми, включно зі столичним регіоном.

Серйозні проблеми в енергосфері почнуться під час аварії на потужній електростанції. Пошкодження ліній електропередач або трансформаторів енергетики лагодять досить швидко, зазначає Омельченко.

Військовий фактор, на думку експерта, набагато більше впливає на блекаути, ніж холодна погода. Йдеться про потенціал ракетних ударів ЗС РФ, ступінь ураження об'єктів інфраструктури та можливості українських засобів ППО, підсумовує аналітик.

При цьому будівництво захисних споруд у Херсонській і Миколаївській областях практично неможливе через постійні обстріли. На переконання енергоекспертів, якість ремонту та підготовки до зими можна оцінювати вже наприкінці листопада — середині грудня.

Нагадаємо, у Київській області вже проводять планові відключення електроенергії. Місцева влада пояснювала відключення світла ремонтними роботами.

Рада нацбезпеки і оборони України раніше попереджала про підготовку до масованих атак ЗС РФ на об'єкти енергетики на початку опалювального сезону. Експерти зазначали, що якщо руйнування енергосистеми будуть колосальними, Україну не врятує імпорт електрики з ЄС.