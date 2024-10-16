Херсон без света. Энергомощности не выдержали +10 градусов, будут ли блэкауты зимой

Украинские власти часто заявляют об удачных ремонтах энергообъектов после массированных атак РФ и почти 100% готовности к зиме. Неожиданная авария на юге обесточила Херсон и часть Николаевской области, хотя до холодов еще далеко. Фокус поговорил с экcпертами в энергосфере и выяснил, готова ли система к вызовам.

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Херсон с утра 16 октября полностью обесточен, местные власти утверждают, что свет пропал из-за проблемы в соседнем регионе. Энергетики в течение нескольких часов обещают восстановить ситуацию, сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Госкомпания "Укрэнерго" заявляет о технических причинах обесточивания потребителей в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях. "Суспільне" выяснило, что из-за отключения электричества в Херсоне также отсутствует водоснабжение. Частично свет пропал и в Белозерской общине.

"Это связано с аварией в Николаевской области. Поэтому, когда в Николаевской области включат, у нас тогда начнется возобновление электроэнергии", — сказал спикер Херсонской областной государственной администрации Александр Толоконников.

Вопрос возобновления подачи электроэнергии к потребителям Херсона — на контроле в Министерстве энергетики Украины, добавил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

О проблемах со светом сообщил и начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Точку аварии нашли, прилетов не было.

"Пару часов и починим, если не будет других сюрпризов", — уточнил чиновник.

Херсон обесточен при +10. Выдержит ли энергосистема Украины холода

Энергохолдинг ДТЭК говорил о сложности прогнозов по восстановлению энергосистемы Украины после ликвидации последствий последнего ракетного удара РФ в конце августа 2024 года. Тем не менее все ресурсы для ремонта имеются и энергетики знают, что делать. Нужно только время, утверждали в компании.

Опрошенные Фокусом эксперты в энергосфере разделились в оценках готовности системы к холодам. Морозы еще не наступили, а Херсон и Николаевская область уже страдают от длительных отключений. Такая ситуация говорит о не совсем корректных заявлениях властей о 100% готовности и ремонте украинской энергосистемы, отмечает эксперт по вопросам ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко.

"В "Укрэнерго" говорят о технических неисправностях, вероятно, подстанции вылетели. Мы упираемся в проблему качества подготовки к отопительному сезону. Как ремонтировали оборудование, если подстанция не выдержала температуры +10 градусов?" — задает он вопрос в беседе с Фокусом.

Дронами-камикадзе "Шахед" и артобстрелами сложно обесточить целый город и область, для этого нужно запустить несколько ракет и попасть в цель, считает эксперт.

"Можно предположить, что была авария на линии высоковольтных электропередач или распределительной подстанции Южноукраинской АЭС, которая запитывает Херсон и Николаев (станция на 96% покрывает потребности в электроэнергии Николаевской, Херсонской и Одесской областей. — Ред.)", — говорит Попенко.

Однако стоит заметить, что в прифронтовых населенных пунктах, где сильно повреждены линии электропередач, часто отключают электричество. Говорить о недостаточном уровне подготовки к зиме по всей стране после локального происшествия не стоит, убежден директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Такие случаи бывают почти каждый день в прифронтовых зонах из-за обстрелов ВС РФ. В октябре проблем с достаточностью энергомощностей не наблюдается. Дальнейшее положение нужно оценивать по мере похолодания", — говорит Фокусу эксперт.

В случае с отключением Херсона проблема могла быть с оператором систем передач и распределения электроэнергии. В принципе энергосети изношены и во время войны не только на юге, но и в других регионах периодически будут возникать проблемы, включая столичный регион.

Серьезные проблемы в энергосфере начнутся при аварии на мощной электростанции. Повреждения линий электропередач или трансформаторов энергетики чинят довольно быстро, отмечает Омельченко.

Военный фактор, по мнению эксперта, намного больше влияет на блэкауты, чем холодная погода. Речь идет о потенциале ракетных ударов ВС РФ, степени поражения объектов инфраструктуры и возможностях украинских средств ПВО, заключает аналитик.

При этом строительство защитных сооружений в Херсонской и Николаевской областях практически невозможно из-за постоянных обстрелов. По убеждению энергоэкспертов, качество ремонта и подготовки к зиме можно оценивать уже в конце ноября — середине декабря.

Напомним, в Киевской области уже проводят плановые отключения электроэнергии. Местные власти объясняли отключения света ремонтными работами.

Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее предупреждал о подготовке к массированным атакам ВС РФ на объекты энергетики в начале отопительного сезона. Эксперты отмечали, что если разрушения энергосистемы будут колоссальными, Украину не спасет импорт электричества из ЕС.