РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: є влучання в 3-поверхівку, відомо про 11 поранених (фото)

На місці влучання виникла пожежа, зокрема через пошкодження газопроводу. Серед поранених криворіжців є важкі.

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Російські окупанти увечері 28 жовтня атакували місто Кривий Ріг балістичною ракетою. Влучання сталося в центральній частині міста. Про ракетну атаку на Кривий Ріг повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вибух у місті пролунав близько 22:00. Моніторингові канали і Повітряні сили за кілька хвилин до цього повідомили про пуски балістики з Криму та загрозу для Кривого Рогу.

"У Кривому Розі пошкоджено триповерховий житловий будинок. Попередньо, постраждали 10 людей. У домі та господарських спорудах виникла пожежа. Понівечені також медзаклад, авто, газопровід", — проінформував голова ОВА.

Згодом Сергій Лисак повідомив про 11 постраждалих у Кривому Розі.

"Двоє чоловіків, 39 та 60 років, у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе, щоби їх врятувати. Ще п'ятеро госпіталізованих — у стані середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Пожежа на місці влучання

На місці працюють співробітники екстреної медичної допомоги та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що ввечері ЗС РФ також атакували Харків КАБами і ФАБ-500. Удар припав у центр міста. Руйнувань зазнала історична будівля "Дежпрому". Повідомляється про 6 поранених.

Також нагадаємо, що у ніч на неділю, 27 жовтня, Росія атакувала Україну 80 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Було підтверджено збиття 41 ворожого дрона.