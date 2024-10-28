РФ вдарила по центру Харкова КАБами і ФАБ-500: є поранені та руйнування (відео, фото)

Влучання зафіксовано у адміністративну будівлю. Зруйновано кілька поверхів. Також пошкоджено вікна в сусідніх адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках. Є поранені жителі міста.

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Російські окупанти ввечері, 28 жовтня, атакували Харків КАБами. Удар припав у центр міста. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ворог атакує місто КАбами — будьте обережні! Можливі повторні пуски. Попередньо, під ударом був самий центр Харкова. На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється", — проінформував він.

Будівля "Держпрому" в Харкові

Згодом Ігор Терехов повідомив, що вже відомо про пʼятьох постраждалих.

У Харківській ОВА проінформували, що ворог завдав ударів керованими авіабомбами по центральній частині міста та по відкритій території. Інші локації прильотів ще встановлюються.

"Влучання зафіксовано у адміністративну будівлю. Зруйновано кілька поверхів. Загалом маємо сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках. Відомо про 6 постраждалих — вони у легкому та середньому станах. Важких немає", — повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними правоохоронців, за його словами, окупанти вдарили ФАБ-500.

У соцмережах повідомили, що приліт стався по будинку Держпрому, який є памʼяткою архітектури і одним з перших хмарочосів Радянського союзу, "Німці залишили, так ці під*ри розх*рячили", — прокоментував влучання один із рятувальників, який працює на місці події.

Будівля "Держпрому" в Харкові

Нагадаємо, що у ніч проти 28 жовтня, Росія атакувала Україну сотнею ударних БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська.