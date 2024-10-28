100 БПЛА атакували Україну: вибухи лунали в 14 областях, багато поранених (відео)

Окрім БПЛА, пуски яких здійснювалися з Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська, ЗС РФ завдали кілька авіаударів по Харкову, внаслідок чого поранено цивільних громадян. Після нічної атаки загарбників у двох регіонах України запровадили аварійні відключення світла.

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У ніч на понеділок, 28 жовтня, Росія атакувала Україну сотнею ударних БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ). Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 10:30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині", — додали у відомстві.

Там зазначили, що 24 російських безпілотники локаційно втрачено, 4 полетіли у напрямку РФ та Білорусі. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

В Україні збито 66 БпЛА із 100

Наслідки атаки ЗС РФ 28 жовтня

В Сумській області ворог авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед". Про це повідомила Сумська ОВА.

"У результаті протиповітряних боїв підрозділами ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено 6 ворожих "Шахедів", — додали там.

В результаті атаки на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.

"О 09:06 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги)", — йдеться в повідомленні АТ "Сумиобленерго".

Також у зв'язку з відключенням в енергосистемі в місті був призупинений рух тролейбусів. Наразі він уже відновлюється.

Також графіки відключення електроенергії застосовуються і в Полтавській області.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 28 жовтня з 09:01 в області застосовано ГАВ у Миргородському та Лубенському районах. Обсяг розвантаження — 25 МВт", — зазначили в "Полтаваобленерго".

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що вночі ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА.

"В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", — додав він.

В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок — у ньому вибиті вікна. Також сталося загоряння трав'яного настилу — пожежа оперативно ліквідована.

В Житомирській області під час повітряної тривоги через падіння уламків ворожого безпілотника виникла пожежа у приватному володінні в одному з населених пунктів Житомирського району. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Завдяки ефективним діям ДСНС пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", — додали там.

Ліквідація атаки в Житомирській області Фото: Телеграм Віталія Бунечко

В Рівненській області вдалося збити 7 повітряних цілей ворога. Про це зазначив голова ОВА Олександр Коваль.

"За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Дякую військовим за професіоналізм. На місцях збиття вже працюють відповідні служби", — написав він.

Згодом керівник області додав, що сили ППО збили на Рівненщині ще одну повітряну ціль ворога.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у ніч на 28 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136".

"У результаті бойової роботи у Вознесенському районі уламками пошкоджено три приватних будинки, господарчі споруди та автомобіль. Також, за межами населеного пункту, на відкритій території, відбулося займання трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає", — додав він.

В Дніпропетровській області вночі підрозділ ПвК "Схід" збив над областю ворожий шахед. Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Знищено один шахед і в Кіровоградській області. Наслідків атаки не зафіксовано, розповів голова ОВА Андрій Райкович.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що область понад 10 годин поспіль була на тривозі. За попередніми даними, оборонці нашого неба знищили 14 ворожих БпЛА. Звернень до екстрених служб про потерпілих чи пошкодження майна наразі немає.

Росія також обстріляла Харківську область керованими авіабомбами.

"Увечері ворог вдарив по Харкову керованими авіабомбами. Постраждало 6 цивільних осіб у Салтівському та Шевченківському районах. Зруйновано господарчу споруду, пошкоджено будівлю готелю, 22 приватних, 3 багатоквартирних будинків та 7 авто", — розповіли в ДСНС області.

У відомстві також додали, що в результаті атаки на Холодногірський район міста були частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, вибиті вікна. Поранення отримали 7 людей, з них 1 дитина.

Близько 03:30 ЗС РФ обстріляли місто Чугуїв, внаслідок чого постраждали 8 осіб, 4 з яких діти. Також зайнялась господарча споруда на площі 30 м кв, яка ліквідована рятувальниками.

В інших областях про наслідки атаки РФ не повідомлялось.

Також нагадаємо, що у ніч на неділю, 27 жовтня, Росія атакувала Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Було підтверджено збиття 41 ворожого дрона.