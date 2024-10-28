В Україні частково запровадили аварійні відключення світла: що сталося

Аварійні відключення в Сумській області запровадили через російську атаку. Станом на 08:00 в регіоні було знеструмлено понад 16 тисяч споживачів електроенергії.

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В понеділок, 28 жовтня ЗС РФ із застосуванням БпЛА типу "Шахед" завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

У результаті протиповітряних боїв підрозділами ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено 6 ворожих "Шахедів". Наразі на місці працюють необхідні служби, проводяться відновлювальні роботи.

Відключення електроенергії в Сумській області Фото: Скриншот

В АТ "Сумиобленерго" зазначили, що за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.

"О 09:06 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги)", — йдеться в повідомленні.

Відключення електроенергії в Сумській області Фото: Скриншот

У відомстві додали, що станом на 8 ранку 28 жовтня на території Сумської області понад 16 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії Росії проти України.

Окрім цього, за інформацією підприємства "Електроавтотранс Суми", у зв'язку з відключенням в енергосистемі рух тролейбусів був призупинений. Зараз рух вже відновлюється.

Також графіки відключення світла застосовуються в Полтавській області. Про це повідомили в АТ "Полтаваобленерго".

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 28 жовтня з 09:01 в області застосовано ГАВ у Миргородському та Лубенському районах. Обсяг розвантаження — 25 МВт", — зазначили у відомстві.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін на момент виходу матеріалу ніяк не коментував відключення електроенергії в окремих районах області.

Раніше Фокус повідомляв, що відключення світла відбувались в Херсонській і Миколаївській областях. Пізніше світло було відновлено.

Нещодавно директорка з адвокації в енергетичній сфері Міжнародного центру української перемоги (ICUV) Вікторія Войціцька повідомляла, що уникнути відключень світла в Україні не вдасться. Незалежно від того, чи будуть обстріли критичних об'єктів інфраструктури, відключення електроенергії є неминучими.