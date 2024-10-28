В Украине частично ввели аварийные отключения света: что произошло

Аварийные отключения в Сумской области ввели из-за российской атаки. По состоянию на 08:00 в регионе было обесточено более 16 тысяч потребителей электроэнергии.

Related video

В понедельник, 28 октября ВС РФ с применением БпЛА типа "Шахед" нанесли авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В результате противовоздушных боев подразделениями ПВО Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ было уничтожено 6 вражеских "Шахедов". Сейчас на месте работают необходимые службы, проводятся восстановительные работы.

Отключение электроэнергии в Сумской области Фото: Скриншот

В АО "Сумыоблэнерго" отметили, что по указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

"В 09:06 отключены потребители на территории Конотопского района (5 очередь) и Роменского района (1,2 очереди)", — говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии в Сумской области Фото: Скриншот

В ведомстве добавили, что по состоянию на 8 утра 28 октября на территории Сумской области более 16 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии России против Украины.

Кроме этого, по информации предприятия "Электроавтотранс Сумы", в связи с отключением в энергосистеме движение троллейбусов было приостановлено. Сейчас движение уже восстанавливается.

Также графики отключения света применяются в Полтавской области. Об этом сообщили в АО "Полтаваоблэнерго".

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 28 октября с 09:01 в области применены ГАВ в Миргородском и Лубенском районах. Объем разгрузки — 25 МВт", — отметили в ведомстве.

Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин на момент выхода материала никак не комментировал отключение электроэнергии в отдельных районах области.

Ранее Фокус сообщал, что отключения света происходили в Херсонской и Николаевской областях. Позже свет был восстановлен.

Недавно директор по адвокации в энергетической сфере Международного центра украинской победы (ICUV) Виктория Войцицкая сообщала, что избежать отключений света в Украине не удастся. Независимо от того, будут ли обстрелы критических объектов инфраструктуры, отключения электроэнергии неизбежны.