100 БПЛА атаковали Украину: взрывы раздавались в 14 областях, много раненых (видео)

Кроме БПЛА, пуски которых осуществлялись из Орла, Курска и Приморско-Ахтарска, ВС РФ нанесли несколько авиаударов по Харькову, в результате чего ранены гражданские лица. После ночной атаки захватчиков в двух регионах Украины ввели аварийные отключения света.

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В ночь на понедельник, 28 октября, Россия атаковала Украину сотней ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ). Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 66 вражеских БпЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях", — добавили в ведомстве.

Там отметили, что 24 российских беспилотника локально потеряны, 4 полетели в направлении РФ и Беларуси. Есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

В Украине сбито 66 БпЛА из 100

Последствия атаки ВС РФ 28 октября

В Сумской области враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района, применив БпЛА типа "Шахед". Об этом сообщила Сумская ОГА.

"В результате противовоздушных боев подразделениями ПВО Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ было уничтожено 6 вражеских "Шахедов", — добавили там.

В результате атаки на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

"В 09:06 отключены потребители на территории Конотопского района (5 очередь) и Роменского района (1,2 очереди)", — говорится в сообщении АО "Сумыоблэнерго".

Также в связи с отключением в энергосистеме в городе было приостановлено движение троллейбусов. Сейчас оно уже восстанавливается.

Также графики отключения электроэнергии применяются и в Полтавской области.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 28 октября с 09:01 в области применены ГАВ в Миргородском и Лубенском районах. Объем разгрузки — 25 МВт", — отметили в "Полтаваоблэнерго".

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что ночью враг атаковал Киевскую область с помощью БпЛА.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", — добавил он.

В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом — в нем выбиты окна. Также произошло возгорание травяного настила — пожар оперативно ликвидирован.

В Житомирской области во время воздушной тревоги из-за падения обломков вражеского беспилотника возник пожар в частном владении в одном из населенных пунктов Житомирского района. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Бунечко.

"Благодаря эффективным действиям ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — добавили там.

Ликвидация атаки в Житомирской области Фото: Телеграмм Виталия Бунечко

В Ровенской области удалось сбить 7 воздушных целей врага. Об этом отметил председатель ОВА Александр Коваль.

"По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Спасибо военным за профессионализм. На местах сбития уже работают соответствующие службы", — написал он.

Впоследствии руководитель области добавил, что силы ПВО сбили на Ривненщине еще одну воздушную цель врага.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 28 октября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четыре БпЛА типа "Shahed 131/136".

"В результате боевой работы в Вознесенском районе обломками повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Также, за пределами населенного пункта, на открытой территории, произошло возгорание травы, которое было оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет", — добавил он.

В Днепропетровской области ночью подразделение ПвК "Восток" сбило над областью вражеский шахед. Об этом написал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Уничтожен один шахед и в Кировоградской области. Последствий атаки не зафиксировано, рассказал глава ОГА Андрей Райкович.

Председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что область более 10 часов подряд была на тревоге. По предварительным данным, защитники нашего неба уничтожили 14 вражеских БпЛА. Обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждении имущества пока нет.

Россия также обстреляла Харьковскую область управляемыми авиабомбами.

"Вечером враг ударил по Харькову управляемыми авиабомбами. Пострадало 6 гражданских лиц в Салтовском и Шевченковском районах. Разрушено хозяйственное сооружение, повреждено здание гостиницы, 22 частных, 3 многоквартирных дома и 7 авто", — рассказали в ГСЧС области.

В ведомстве также добавили, что в результате атаки на Холодногорский район города были частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома, выбиты окна. Ранения получили 7 человек, из них 1 ребенок.

Около 03:30 ВС РФ обстреляли город Чугуев, в результате чего пострадали 8 человек, 4 из которых дети. Также загорелась хозяйственная постройка на площади 30 м кв, которая ликвидирована спасателями.

В других областях о последствиях атаки РФ не сообщалось.

Также напомним, что в ночь на воскресенье, 27 октября, Россия атаковала Украину 80-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Было подтверждено сбитие 41 вражеского дрона.