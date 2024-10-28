РФ ударила по центру Харькова КАБами и ФАБ-500: есть раненые и разрушения (видео, фото)

Попадание зафиксировано в административное здание. Разрушены несколько этажей. Также повреждены окна в соседних админзданиях, областной больнице и жилых домах. Есть раненые жители города.

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Российские оккупанты вечером, 28 октября, атаковали Харьков КАБами. Удар пришелся в центр города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Враг атакует город КАБами — будьте осторожны! Возможны повторные пуски. Предварительно, под ударом был самый центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — проинформировал он.

Здание "Госпрома" в Харькове

Впоследствии Игорь Терехов сообщил, что уже известно о пяти пострадавших.

В Харьковской ОГА проинформировали, что враг нанес удары управляемыми авиабомбами по центральной части города и по открытой территории. Другие локации прилетов еще устанавливаются.

"Попадание зафиксировано в административное здание. Разрушено несколько этажей. В общем имеем сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах. Известно о 6 пострадавших — они в легком и среднем состояниях. Тяжелых нет", — сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

По предварительным данным правоохранителей, по его словам, оккупанты ударили ФАБ-500.

В соцсетях сообщили, что прилет произошел по зданию Госпрома, который является памятником архитектуры и одним из первых небоскребов Советского союза, "Немцы оставили, так эти пид*ры расх*рячили", — прокомментировал попадание один из спасателей, который работает на месте происшествия.

Здание "Госпрома" в Харькове

Напомним, что в ночь на 28 октября, Россия атаковала Украину сотней ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска.