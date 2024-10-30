"Нарощує зусилля": РФ накопичила на півдні України угрупування з 200 тисяч солдатів, — Волошин

За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, ЗС РФ створюють додаткові підрозділи для ведення штурмових дій малими силами піхоти.

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Російські окупаційні війська накопичили на півдні України угрупування, яке налічує близько 200 тисяч солдатів, які протистоять ЗСУ. Про це в етері телемарафону заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Щодо кожного напрямку, ворог розподіляє сили відповідно до того, де нарощує зусилля, де тримає оборону. Він розподіляє ці сили на кожному відтинку лінії бойового зіткнення, згідно зі своїми планами", — сказав Волошин.

Він уточнив, що українські розвідники стверджують, що наразі ворог не створив наступальних угрупувань, хоча на декількох ділянках ЗС РФ створюють додаткові підрозділи для ведення штурмових дій малими силами піхоти.

Крім того, за словами Волошина, ворог збирає броньовану техніку для підтримки дій цих додаткових підрозділів та штурмових груп.

Нагадаємо, 29 жовтня доброволець 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" заявив, що окупанти випробовують новий хитрий метод атак у Донецькій області.

У цей же день видання El Pais оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ завдали перших ударів по схованці солдатів КНДР.