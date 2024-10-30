"Наращивает усилия": РФ накопила на юге Украины группировку из 200 тысяч солдат, — Волошин

По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, ВС РФ создают дополнительные подразделения для ведения штурмовых действий малыми силами пехоты.

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Российские оккупационные войска накопили на юге Украины группировку, которая насчитывает около 200 тысяч солдат, которые противостоят ВСУ. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"По каждому направлению, враг распределяет силы в соответствии с тем, где наращивает усилия, где держит оборону. Он распределяет эти силы на каждом отрезке линии боевого соприкосновения, согласно своим планам", — сказал Волошин.

Он уточнил, что украинские разведчики утверждают, что пока враг не создал наступательных группировок, хотя на нескольких участках ВС РФ создают дополнительные подразделения для ведения штурмовых действий малыми силами пехоты.

Кроме того, по словам Волошина, враг собирает бронированную технику для поддержки действий этих дополнительных подразделений и штурмовых групп.

Напомним, 29 октября доброволец 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что оккупанты испытывают новый хитрый метод атак в Донецкой области.

В этот же день издание El Pais обнародовало материал, в котором говорится о том, что ВСУ нанесли первые удары по тайнику солдат КНДР.