Оккупанты атакуют эвакуационные машины ВСУ: "Осман" рассказал о "новой хитрости" врага

Российские захватчики начали специально сажать свои дроны посреди дороги. Новую практику ВС РФ заметили на Покровском направлении.

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Российские бойцы испытывают новый хитрый метод атак в Донецкой области. Об этом 29 октября в своем Telegram-канале сообщил доброволец 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он рассказал, что "новую хитрость врага" встретили его знакомые собратья, которые воюют на Покровском направлении.

По словам "Османа", российские операторы FPV-дронов специально сажают своих "птичек" на дорогу. Когда же по этому пути приближается эвакуационное авто Сил обороны, беспилотник взлетает и наносит по машине удар.

"РЭБ, конечно, не панацея, но лучше по маршруту передвигаться с постоянно включенным", — подчеркнул Бунятов.

Публикация Станислава Бунятова от 29 октября Фото: Скриншот

Ситуация на Покровском направлении

В Генеральном штабе ВСУ 29 октября проинформировали, что с начала суток на Покровском направлении по состоянию на 16:00 произошло уже 11 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Селидово и Вишневое.

"Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили девять атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе", — добавили в Генштабе.

Покровск на карте боевых действий Фото: Deep State

Напомним, 26 октября в Украине испытали беспилотник "Ватра", который сможет охотиться на вражеские "шахеды".

В Defence Blog сообщили, что в арсенале ВС РФ была замечена бронетехника времен Второй мировой войны.