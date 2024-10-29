Оккупанты атакуют эвакуационные машины ВСУ: "Осман" рассказал о "новой хитрости" врага
Российские захватчики начали специально сажать свои дроны посреди дороги. Новую практику ВС РФ заметили на Покровском направлении.
Российские бойцы испытывают новый хитрый метод атак в Донецкой области. Об этом 29 октября в своем Telegram-канале сообщил доброволец 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Он рассказал, что "новую хитрость врага" встретили его знакомые собратья, которые воюют на Покровском направлении.
По словам "Османа", российские операторы FPV-дронов специально сажают своих "птичек" на дорогу. Когда же по этому пути приближается эвакуационное авто Сил обороны, беспилотник взлетает и наносит по машине удар.
"РЭБ, конечно, не панацея, но лучше по маршруту передвигаться с постоянно включенным", — подчеркнул Бунятов.
Ситуация на Покровском направлении
В Генеральном штабе ВСУ 29 октября проинформировали, что с начала суток на Покровском направлении по состоянию на 16:00 произошло уже 11 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Селидово и Вишневое.
"Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили девять атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе", — добавили в Генштабе.
Напомним, 26 октября в Украине испытали беспилотник "Ватра", который сможет охотиться на вражеские "шахеды".
В Defence Blog сообщили, что в арсенале ВС РФ была замечена бронетехника времен Второй мировой войны.