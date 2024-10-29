Военные эксперты предположили, что появление раритетной бронетехники на российском полигоне подчеркивает дефицит современных танков. Это связано не только с обучением, но и с возможным их применением в ходе боевых действий в Украине.

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Недавно в сети появилось видео, на котором запечатлена советская бронетехника времен Второй мировой войны, включая танки Т-34, тяжелые ИС-2 и самоходные гаубицы ИСУ-152, на полигоне в Хабаровске. Об этом сообщает ресурс Defence Blog.

Кадры были сняты на территории 392-го учебного центра, где также недавно были замечены северокорейские военные. Это вызвало интерес среди военных аналитиков, которые предположили, что эта техника используется исключительно для учений, а не для участия в боевых действиях.

Обозреватели пишут, что на фоне продолжающегося конфликта в Украине Россия сталкивается с дефицитом более современной бронетехники. Некоторые старинные танки, такие как Т-54, Т-55 и Т-62, уже были замечены на фронте, что демонстрирует масштабы потерь, понесенных Москвой.

Однако появление на учебных полигонах еще более старых машин времен Второй мировой войны, таких как Т-34 и ИС-2, подчеркивает дефицит современных танков и необходимость поиска альтернатив.

Некоторые ксперты отмечают, что использование этой ретро-бронетехники на полигонах может быть связано не только с обучением, но и с возможным их применением в ходе боевых действий. В то же время присутствие исторических танков на полигонах в РФ может рассматриваться как символический жест, отражающий возвращение к советским традициям в условиях современной нехватки техники.

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