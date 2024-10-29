Танки Т-34 і самохідки: на полігоні в РФ помічено техніку Другої світової (відео)

Військові експерти припустили, що поява раритетної бронетехніки на російському полігоні підкреслює дефіцит сучасних танків. Це пов'язано не тільки з навчанням, а й із можливим їх застосуванням під час бойових дій в Україні.

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Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому зображено радянську бронетехніку часів Другої світової війни, включно з танками Т-34, важкими ІС-2 і самохідними гаубицями ІСУ-152, на полігоні в Хабаровську. Про це повідомляє ресурс Defence Blog.

Кадри були зняті на території 392-го навчального центру, де також нещодавно були помічені північнокорейські військові. Це викликало інтерес серед військових аналітиків, які припустили, що цю техніку використовують виключно для навчань, а не для участі в бойових діях.

Оглядачі пишуть, що на тлі тривалого конфлікту в Україні Росія стикається з дефіцитом більш сучасної бронетехніки. Деякі старовинні танки, як-от Т-54, Т-55 і Т-62, вже були помічені на фронті, що демонструє масштаби втрат, яких зазнала Москва.

Однак поява на навчальних полігонах ще старіших машин часів Другої світової війни, як-от Т-34 і ІС-2, підкреслює дефіцит сучасних танків і необхідність пошуку альтернатив.

Деякі експерти зазначають, що використання цієї ретро-бронетехніки на полігонах може бути пов'язане не тільки з навчанням, а й з можливим їх застосуванням під час бойових дій. Водночас присутність історичних танків на полігонах у РФ може розглядатися як символічний жест, що відображає повернення до радянських традицій в умовах сучасної нестачі техніки.

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