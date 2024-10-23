Солдати КНДР під Курськом: які завдання поставлять перед північнокорейськими бійцями, — експерти

У відповідь на відправлення КНДР своїх військових до Росії, Сеул може надати Києву танки і системи ПРО, а також відправити своїх бійців для спостереження за діями північнокорейського спецназу.

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Керівник українського Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив про прибуття 23 жовтня перших північнокорейських військових у Курську область. У відповідь Південна Корея розглядає можливість відправлення групи фахівців в Україну для спостереження за північнокорейськими військами, передає інформаційне агентство Yonhap.

У зв'язку з цим оглядачі The War Zone з'ясовували, які завдання виконуватимуть південнокорейські військові, і в яких операціях вони можуть бути залучені.

Роль спецпідрозділів КНДР

За даними, Північна Корея направляє до 12 000 солдатів, включно з елітними підрозділами спеціального призначення, для підтримки російських сил у регіоні. Конкретні завдання, які виконуватимуть північнокорейські війська, поки що до кінця не зрозумілі, однак імовірно, що їх залучать до захисту ключових об'єктів і зміцнення оборони на Курському напрямку.

Спецпідрозділи КНДР відомі своєю жорсткою підготовкою, яка включає як контрпартизанські дії, так і проведення диверсійних операцій. Ці навички можуть бути використані в умовах активної фази бойових дій, особливо з урахуванням постійних атак з боку ЗСУ.

Навчання льотчиків

За інформацією південнокорейських ЗМІ, Північна Корея направила своїх пілотів у Владивосток та інші міста на Далекому Сході РФ напередодні можливого розгортання їхніх військ.

І хоча точні цілі цієї присутності залишаються незрозумілими, одне з припущень полягає в тому, що північнокорейські льотчики проходять навчання на російських штурмових літаках Су-25.

Контрзаходи

Своєю чергою, якщо військовослужбовці Південної Кореї будуть направлені в Україну, вони зможуть спостерігати за діями спецвійськ КНДР і аналізувати їхні бойові можливості.

Крім того, у разі розгортання, як очікується, група складатиметься з військовослужбовців із розвідувальних підрозділів, які могли б аналізувати північнокорейську тактику бою або брати участь у допитах полонених з-поміж солдатів КНДР.

Що стосується льотчиків із КНДР, які проходитимуть підготовку на штурмовиках Су-25, то видання зазначає, що у відповідь Сеул може направити військових фахівців, а також надати зенітно-ракетні комплекси середньої дальності "Чхонгун-II" (M-SAM), артилерійські системи та танки K2.

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Нагадаємо, сестра глави КНДР Кім Чен Ина, завідувачка відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон назвала Україну і Південну Корею "невихованими собаками, вирощеними США".