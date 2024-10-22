Спецназ із КНДР і розвідники із Сеула: дві Кореї зіткнуться на полі бою в Україні, до чого це призведе

Південна Корея обіцяє відправити ЗСУ передове озброєння, якщо КНДР допоможе окупантам. З огляду на величезний арсенал боєприпасів і сучасної зброї в Сеулі, Києву вигідна така співпраця. Фокус розібрався, як армії двох азіатських країн змінять перебіг війни.

Related video

Намір солдатів регулярної армії Північної Кореї брати участь у російсько-українській війні вже ні для кого не секрет. Минулого тижня з'явилося більше доказів перебування військових із КНДР у Росії. Південнокорейська розвідувальна служба відстежує переміщення північнокорейського контингенту: до 1 500 бійців спецпризначенців прибули на полігон до Владивостока, загалом Пхеньян збирається направити на допомогу ЗС РФ до 12 000 військових.

У мережі виявили відео військових навчань на Далекому Сході. OSINT-аналітики геолоціювали кадри і зробили висновок, що це військова частина № 44980 127-ї мотострілецької дивізії в Приморському краї, біля кордону з КНДР. Українське військове командування вважає, що корейців спробують використати в бойових діях у Курській області.

КНДР відправляє солдатів в Україну воювати на боці армії РФ

Представники КНДР уперше відреагували на відомості про переміщення військових 22 жовтня, за понад два тижні після появи про початок відправлення. Пхеньян вважає безпідставними чутками звинувачення Сеула у відправленні регулярних військ в Україну для підтримки російських угруповань.

"Стосовно так званого військового співробітництва з Росією, моя делегація не вбачає необхідності коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР і підірвати законні, дружні та партнерські стосунки між двома суверенними державами", — заявив представник Північної Кореї на засіданні комітету Генеральної Асамблеї ООН із роззброєння та міжнародної безпеки.

Судячи з відкритих даних, КНДР поки що займається переміщенням піхотної компоненти без військової техніки. Наразі невідомо, чи перекинуть північнокорейським військовим їхню техніку та чи змусять користуватися російською.

Південна Корея дістане боєприпаси та РСЗВ

Південна Корея обіцяє поетапну відповідь на поглиблення військового співробітництва Північної Кореї та Росії. Сеул може відправити в Україну офіцерів розвідки та експертів із тактики армії КНДР. Південнокорейський персонал може допитувати або перекладати мову північнокорейських солдатів, які опинилися в полоні у ЗСУ, і поділиться з Києвом даними про військову тактику й операції КНДР, пише агентство Yonhup.

Південна Корея — один із найбільших у світі постачальників озброєнь, але зброю в Україну вона безпосередньо не відправляє. Торік США передали Україні 300 тисяч 155-мм південнокорейських снарядів із власних запасів.

Можливі сценарії передбачають відправлення в Україну оборонного і наступального озброєння. Армія Південної Кореї використовує цілу низку оборонних систем, включно із зенітно-ракетним комплексом середньої дальності KM-SAM для посилення системи ППО.

Серед наступальних озброєнь — артилерійські снаряди калібру 155 мм, самохідні гаубиці K9, бойові танки K2 та реактивні системи залпового вогню Chunmoo, повідомив високопоставлений чиновник із адміністрації президента Південної Кореї.

Реактивні системи залпового вогню Chunmoo замінили застарілі K136 Kooryong Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter

Північна Корея 17 жовтня визнала Південну Корею "ворожою державою", а в січні 2024 року Кім Чен Ин виключив положення про прагнення до мирного возз'єднання двох країн.

В Україні зіткнулися два світи: автократії та демократії, тому протистояння двох Корей цілком закономірне, каже Фокусу експерт-міжнародник Максим Ялі.

"Один корейський народ, дві різні системи. Світ настільки глобалізований, що військові конфлікти в одній його частині відображаються в іншій. Сеул розуміє, що війна в Україні може перерости в глобальну між демократією та автократією. Якщо Росія і КНДР переможуть, то Південна Корея перетвориться на наступну ціль", — міркує він.

Північна Корея по суті давно стала проксі Китаю, оскільки Пекін контролює понад 90% її економіки. Військові та ядерні технології КНДР передав Китай, додав він.

Рівень співпраці Росії та Північної Кореї високий завдяки схожості режимів. Західні демократії проводять низку узгоджень із партнерами, між елітами та опозицією, тоді як автократи роздають партійні розпорядження і діють миттєво.

"Бити чи не бити по Росії ракетами, тут позиції Заходу різняться. Франція і Велика Британія — за, Німеччина і США вагаються і зважують ризики. Військові завдання демократичних режимів залежать від електоральних циклів: мета будь-якого політика і партії — перемогти на наступних виборах, а Путін або Кім Чен Ин — беззмінні лідери, їм це не важливо", — пояснює експерт.

Росія невипадково активізувала тему перекидання військових КНДР в Україну перед самітом БРІКС у Казані, що відкривається 22 жовтня, а також на тлі навчань Народно-визвольної армії Китаю в територіальних водах Тайваню, наголошує військовий експерт Дмитро Снєгирьов у діалозі з Фокусом.

У такий спосіб Росія дає зрозуміти, що в разі схвалення країнами НАТО "плану перемоги" українського президента Володимира Зеленського та збільшення військової допомоги вона відповість залученням у війну армії іншої країни.

Москва також створює зони напруги в кількох точках світу для відволікання уваги США від війни в Україні, вважає аналітик.

Участь солдатів КНДР у бойових діях

Росія може використовувати армійський корпус Північної Кореї для прикриття кордонів у Брянській, Курській і Бєлгородській областях. Корпус перевищує за кількістю групу військ "Брянськ", зазначає оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Можлива також заміна російських підрозділів у тилу тимчасово окупованих територій України. Корейці виконуватимуть наглядово-репресивні функції, а російські окупанти вирушать посилювати наступальний потенціал.

Третій варіант полягає в участі північнокорейців у штурмових діях: якщо 12 000 солдатів перекинуть на окремий напрямок, наступальні спроможності ЗС РФ серйозно посиляться, оцінює ситуацію Коваленко.

Перший трансфер солдатів із КНДР може бути далеко не останнім, щомісячні відправки живої сили створять високий рівень ризику там, де вони діятимуть.

Дмитро Снєгирьов додає, що армія РФ щомісяця поповнюється на 35 000 осіб, окупанти в змозі вести війну і без Північної Кореї. Актуальним лишається і питання мовного бар'єру, через що бійців із КНДР буде важко використовувати на полі бою з іншим окупаційним контингентом. Штучний інтелект і перекладачі не завжди допомагатимуть.

Отримання бойового досвіду в Україні, на думку Снєгирьова, не пріоритетне для Пхеньяна. Північнокорейський спецназ постійно воює: у 70-ті-80-ті роки він неофіційно брав участь у громадянській війні в Анголі. На самому початку арабо-ізраїльського конфлікту КНДР підтримувала арабську сторону. Під час проведення ЦАХАЛ операції "Непорушна скеля" в Газі 2014 року Пхеньян вів перемовини з терористами ХАМАС щодо поставок автоматів, гранатометів і протитанкових ракетних комплексів.

Сирійська опозиція в березні 2016 року заявляла про участь двох батальйонів армії Північної Кореї в боях на боці диктатора Башара Асада. Північнокорейські батальйони "Chalma 1" і "Chalma 7" проходили хороше навчання, а чисельність кожного з них становила понад 300 осіб.

"Війна в Сирії характеризувалася застосуванням хімічної зброї, нових озброєнь і дронів. Інженери з КНДР будували відомі тунелі для терористів ХАМАС, вони постійно воюють", — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, західні експерти намагаються розгадати секрети Сил спеціальних операцій Північної Кореї. У січні 1968 року 31 спецпризначенець напав на резиденцію президента Південної Кореї, під час зіткнення з поліцією загинули шестеро солдатів.

Фокус детально аналізував варіанти реакції Заходу на участь військових із КНДР у російсько-українській війні. Експерти називали правильною ідею залучення військ НАТО для допомоги ЗСУ.