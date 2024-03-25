Мільйони боєприпасів: чи могла б Південна Корея передати Україні 105-мм снаряди, – CSIS

Українська армія має близько ста 105-мм гаубиць, а Південна Корея переходить на 155-мм калібр. Відтак Сеулу може буде вигідно передати в ЗСУ мільйони снарядів.

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В часи холодної війни США створювали у Південній Кореї "Резервний запас озброєнь союзників у Кореї". Сеул взяв склад під свій контроль лише у 2000-х роках, коли Конгрес дав на це дозвіл. Наразі там зберігається 3,4 млн 105-мм боєприпасів. Аналітики CSIS проаналізували, чи могли б їх передати Україні.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень заявляє, що на російсько-українській війні 80% втрат завдається артилерією. Україні терміново необхідні постачання боєприпасів, щоб утримати свої позиції. Торік США змогли передати Україні 300 тисяч 155-мм боєприпасів з Південної Кореї. Аналітики зʼясували, чи зможе Україна отримати таким же шляхом 105-мм снаряди.

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У Південній Кореї дві компанії виробляють боєприпаси — Poongsan постачає корпус боєголовки, а Hanwha — збирає запали та артилерійські заряди для готового снаряду. З початку 1970-х Сеул постійно нарощує виробництво боєприпасів. Постачання 155-мм боєприпасів для України з Південної Кореї під питанням, бо вони мають обмежені ресурси. За рік може вироблятись близько 200 000 снарядів, але в Україні стільки ж йде за місяць бойових дій.

Інша справа 105-мм боєприпаси. Українська армія має близько 100 гаубиць такого калібру, включно з американськими M101, британськими L118/L119 і італійськими OTO Melara. Публічні звіти свідчать, що в Південній Кореї зберігається 3,4 млн 105-мм боєприпасів. При цьому в корейському арсеналі є близько 30% 105-мм гаубиць. Більшість займає вітчизняна K9 Thunder.

Аналітики звертають увагу, що по суті Південна та Північна Корея воюють у проксі-війні за 6000 км. Південна Корея постачає боєприпас Україні через США, а КНДР напряму Росії. Південній Кореї може бути вигідною угода зі Штатами, щоб передати Україні 105-мм снаряди. На думку аналітиків, співпраця з США може бути вигідною для корейської промисловості.

Нагадаємо, 16 січня в Болгарії заявили, що більша частина виробленої зброї постачається в Україну.

5 лютого в Південній Кореї заявили про початок серійного виробництва KF-21.