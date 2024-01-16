Більша частина виробленої в Болгарії зброї надходить в Україну, — Міноборони

Болгарський міністр Тодор Тагарев заявив, що в майбутньому болгарські зброярі вироблятимуть боєприпаси радянських стандартів, а також налагодять виробництво для випуску 105-мм і 155-мм снарядів натовського зразка.

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Військово-промисловий комплекс Болгарії працює в режимі 24/7 і більша частина продукції військового призначення "безпосередньо через третіх осіб" йде в Україну. Про це 15 січня заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в інтерв'ю "Голосу Америки".

Очільник оборонного відомства зазначив, що Болгарія в межах військової допомоги поставила Україні радянські збройові системи та боєприпаси, які, попри вік, перебувають у хорошому стані. Але найважливішим аспектом у цьому плані є виробництво боєприпасів і стрілецького озброєння, на чому спеціалізувався болгарський ВПК ще з радянських часів. І ця спеціалізація збереглася і нині.

"Отже, оборонна промисловість працює практично в режимі 24/7, і основна частина цього виробництва йде в Україну, безпосередньо або через третіх осіб", — сказав Тагарев.

Також голова міноборони поділився планами на майбутнє. За його словами, у перспективі болгарські зброярі вироблятимуть боєприпаси радянських стандартів, а також запустять додаткові лінії для виробництва 105-мм і 155-мм боєприпасів стандарту НАТО.

Для реалізації таких планів болгарські компанії подали заявки на інвестиції ЄС за спецпрограмою ASAP, у межах якої буде виділено кошти для стимулювання виробництва озброєння в Євросоюзі.

"Ці нові інвестиції вже спрямовані майже виключно на виробництво боєприпасів 155 міліметрів, які є пріоритетними, але також і на інші типи, які мають попит", — зазначив Тагарев.

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Щодо іншої військової допомоги Україні, то болгарський міністр згадав постачання понад 800 одиниць бронетехніки, а також бажання брати участь у коаліції з надання винищувачів F-16. Зокрема болгарська сторона має намір забезпечити мовну підготовку українських льотчиків і технічного персоналу та навчання фахівців з технічного обслуговування.

Нагадаємо, 11 січня представники Туреччини, Румунії та Болгарії підписали меморандум про спільну операцію з розмінування акваторії Чорного моря. Як зазначили з цього приводу експерти, країни-учасниці договору для його реалізації можуть залучити близько 20 тральників.