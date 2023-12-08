Болгарія передасть несправні ЗРК та ракети: навіщо це потрібно Україні, — експерти

Болгарія також здійснюватиме підготовку українських льотчиків на F-16 із наданням повітряного простору країни.

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Комітет із оборони Болгарії схвалив рішення передати Україні непридатні та застарілі зенітно-ракетні комплекси та зенітні ракети різних типів. Зокрема, Болгарія надасть допомогу в підготовці українських льотчиків F-16, включно з використанням повітряного простору країни. Про це 7 грудня повідомило болгарське національне радіо BNR.

Щорічно в Болгарії проходитимуть підготовку до чотирьох українських піхотних або механізованих рот на рік загальною чисельністю 160 військовослужбовців. Оглядачі зазначають, що це рішення було ухвалено після гострих дебатів між представниками різних політичних сил країни.

Коментуючи публікацію, експерти Defence Express зазначили, що це озброєння буде надано з урахуванням того, що Україна може відновити це озброєння та привести його в робочий стан.

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Також експерти нагадали, що наприкінці вересня надійшла інформація про передачу Україні болгарських комплексів С-300 і до 5% усіх ракет, які є в Болгарії.

"Нагадаємо, що, згідно з даними Military Balance за 2023 рік, країна має на озброєнні ПЗРК "Стріла-2", а також ЗРК "Оса", C-125М і "Куб", — ідеться в матеріалі.

Що стосується підготовки українських льотчиків, то експерти нагадали, що в листопаді минулого року Болгарія остаточно домовилася про додаткову закупівлю восьми винищувачів F-16.

Раніше президент Болгарії Румен Радев наклав вето на надання українській стороні близько 100 бронетранспортерів. Своє рішення політик мотивував тим, що цю техніку може бути використано для захисту власних кордонів.

Нагадаємо, США надали технічну документацію для початку виробництва в Україні гібридних систем ППО FrankenSAM. У межах цієї програми проводиться адаптація засобів ураження західних зразків до українських пускових установок.