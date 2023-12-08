Болгария передаст неисправные ЗРК и ракеты: зачем это нужно Украине, — эксперты

Болгария также будет осуществлять подготовку украинских летчиков на F-16 с предоставлением воздушного пространства страны.

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Комитет по обороне Болгарии одобрил решение передать Украине негодных и устаревших зенитно-ракетных комплексов и зенитные ракеты различных типов. Кроме того, Болгария окажет помощь в подготовке украинских летчиков F-16, включая использование воздушного пространства страны. Об этом 7 декабря сообщило болгарское национальное радио BNR.

Кроме того, ежегодно в Болгарии будут проходить подготовку до четырех украинских пехотных или механизированных рот в год общей численностью 160 военнослужащих. Обозреватели отмечают, что данное решение было принято после острых дебатов между представителями различных политических сил страны.

Комментируя публикацию эксперты Defence Express отметили, что данное вооружение будет предоставлено с учетом того, что Украина может возобновить это вооружение и привести его в рабочее состояние.

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Также эксперты напомнили, что в конце сентября поступила информация о передачи Украине болгарских комплексов С-300 и до 5% все ракет, которые есть у Болгарии.

"Напомним, что согласно данным Military Balance за 2023 год, страна имеет на вооружении ПЗРК "Стрела-2", а также ЗРК "Оса", C-125М и "Куб", — говорится в материале.

Что касается подготовки украинских летчиков, то эксперты напомнили, что в ноябре прошлого года Болгария окончательно договорилась о дополнительной закупке восьми истребителя F-16.

Ранее президент Болгарии Румен Радев наложил вето на предоставлении украинской стороне около 100 бронетранспортеров. Свое решение политик мотивировал тем, что данная техника может быть использована для защиты собственных границ.

Напомним, США предоставили техническую документацию для начала производства в Украине гибридных систем ПВО FrankenSAM. В рамках данной программы проводится адаптация средств поражения западных образцов к украинским пусковым установкам.