"Нужны для защиты границы": президент Болгарии ветировал предоставление 100 БТР Украине

Техника, как считает президент Болгарии, может использоваться в интересах Софии при оказании помощи населению в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах.

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Украинские войска должны были получить около 100 бронетранспортеров, но президент Болгарии Румен Радев наложил вето на это решение. Об этом сообщило издание Nova.

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Свое решение политик мотивировал тем, что болгарские депутаты недостаточно ознакомились "с конкретными условиями передачи". Он по этой причине вернул документ в парламент. В законодательном органе должны в дальнейшем с ним ознакомиться.

Руководитель государства считает, что бронированная транспортная техника повышенной проходимости, которую планировали отдать Украине, может быть использована для защиты собственных границ. Техника, по его мнению, может использоваться при оказании помощи населению в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах.

"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первоочередным приоритетом", — отметил Радев.

100 БТР от Болгарии для Украины

Парламент Болгарии официально намеревался передать Украине 100 списанных Минобороны страны бронетранспортеров, которые никогда не использовались. Национальное собрание Болгарии приняло межправительственное соглашение с Украиной о "безвозмездном предоставлении бронетанковой транспортной техники", что означает передачу на нужды ВСУ 100 старых бронетранспортеров вместе с вооружением и запчастями.

Впервые, как планировалось, Болгария осуществит передачу бронированной техники Украине без посредников. Хотя, специалисты отмечают, что такие старые образцы БТР будут иметь "как минимум один недостаток".

Напомним, в конце ноября Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. ФРГ является одной из лидеров среди стран, которые оказывают помощь нашим ВСУ. В последнем пакете Украина, в частности, получила партию из 20 БМП Marder вместе с боекомплектом.