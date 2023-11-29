"Влияет на длительность войны": в Венгрии рассказали, почему не помогают Украине оружием

По словам венгерского дипломата Петера Сийярто, Будапешт продолжит занимать позицию, которая не предусматривает поставки помощи для ВСУ.

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Позиция Венгрии о том, чтобы не помогать Украине поставками вооружения связана с тем, что это якобы влияет на продолжительность войны. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает CNBC 29 ноября.

По его словам, Будапешт не будет осуществлять военную помощь для Киева, ведь "чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет продолжаться война".

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Такой позиции Венгрия придерживается с первых дней российского вторжения. В то же время, премьер-министр страны Виктор Орбан продолжает сотрудничество с Россией и в октябре провел встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, отмечается в материале.

Петер Сийярто отметил, что визит якобы был связан с тем, чтобы выяснить, есть ли в ближайшее время возможность достижения мира или конфликт между странами будет продолжаться и дальше.

В CNBC также добавили, что Венгрия, являясь членом Европейского Союза, выступает против международных санкций против Российской Федерации и не хочет ограничивать импорт нефти и газа. В Будапеште это аргументируют тем, что защищают свое энергетического сотрудничество, ведь ему необходимо поддерживать поставки энергоносителей и бороться с инфляцией.

К слову, 23 октября появилась информация, что Венгрия заблокировала транш военной помощи для Украины от ЕС в размере 500 миллионов евро. После победы на выборах в Словакии такую же позицию занял и новый премьер-министр Роберт Фицо.

27 ноября сообщалось, что Виктор Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС по помощи Украине. Будапешт также блокирует переговоры о вступлении нашего государства и среднесрочный обзор бюджета ЕС.