Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС по помощи Украине, — СМИ

Венгрия также блокирует переговоры о вступлении нашего государства и среднесрочный обзор бюджета ЕС.

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Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать проведение декабрьского саммита лидеров Европейского Союза. Об этом сообщает Bloomberg.

На мероприятии будут обсуждать помощь Киеву. Участники заседания также и будут поднимать вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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На встрече дипломатов на прошлой неделе, как говорится в сообщении, Будапешт заявил, что намерен провести "стратегическое обсуждение" финансового европейского сообщества для поддержки Украины. Будут обсуждаться и влияние санкций на страны ЕС. В Венгрии считают, что это нужно, чтобы вообще говорить о предоставлении дополнительной финансовой помощи, а также определенных обязательств в области безопасности.

Венгрия также блокирует переговоры о вступлении нашего государства и среднесрочный обзор бюджета ЕС. Конфронтационные заявления Орбана свидетельствуют о том, что его больше не беспокоят угрозы прекратить финансирование из Брюсселя.

Председатель Евросовета Шарль Мишель планирует посетить Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном. Чиновники ЕС намерены готовиться к худшему сценарию.

Заявления Орбана относительно Украины

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан 26 ноября заявил, что Украина не способна победить РФ на поле боя. Как считает политик, в начале стратегия Запада заключалась в финансировании украинцев, чтобы они смогли нанести поражение оккупантам. Однако сейчас, по его словам, стало очевидно, что Москва "не проигрывает".

Орбан угрожает заблокировать политику ЕС по помощи Украине. По словам премьер-министра Виктора Орбана, решение относительно финансирования Украины и введения дополнительных санкционных механизмов против России следует отложить до проведения "стратегической дискуссии".

Напомним, 22 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Орбан предложил сажать в тюрьму оппонентов. По мнению журналистов, за 13 лет пребывания у власти премьер Венгрии создал самую мощную пропагандистскую машину в Европе.