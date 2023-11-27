Орбан погрожує зірвати грудневий саміт лідерів ЄС стосовно допомоги Україні, – ЗМІ

Угорщина також блокує перемовини щодо вступу нашої держави та середньостроковий огляд бюджету ЄС.

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Керівник уряду Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати проведення грудневого саміту лідерів Європейського Союзу. Про це повідомляє Bloomberg.

На заході обговорюватимуть допомогу Києву. Учасники засідання також й порушуватимуть питання стосовно початку перемовин щодо вступу України до ЄС.

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На зустрічі дипломатів минулого тижня, як йдеться у повідомленні, Будапешт заявив, що має намір провести "стратегічне обговорення" фінансової європейської спільноти для підтримки Україні. Обговорюватимуться й вплив санкцій на країни ЄС. В Угорщині вважають, що це потрібно, аби взагалі говорити стосовно надання додаткової фінансової допомоги, а також певних зобов'язань у галузі безпеки.

Угорщина також блокує перемовини щодо вступу нашої держави та середньостроковий огляд бюджету ЄС. Конфронтаційні заяви Орбана свідчать про те, що його більше не непокоять погрози припинити фінансування з Брюсселя.

Голова Євроради Шарль Мішель планує відвідати Будапешт, щоб зустрітися з Орбаном. Урядовці ЄС мають намір готуватися до найгіршого сценарію.

Заяви Орбана щодо України

Керівник уряду Угорщини Віктор Орбан 26 листопада заявив, що Україна не здатна перемогти РФ на полі бою. Як вважає політик, на початку стратегія Заходу полягала у фінансуванні українців, щоб вони змогли завдати поразки окупантам. Проте зараз, з його слів, стало очевидно, що Москва "не програє".

Орбан погрожує заблокувати політику ЄС щодо допомоги Україні. Зі слів прем'єр-міністра Віктора Орбана, рішення стосовно фінансування України та запровадження додаткових санкційних механізмів проти Росії слід відкласти до проведення "стратегічної дискусії".

Нагадаємо, 22 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Орбан запропонував саджати до в'язниці опонентів. На думку журналістів, за 13 років перебування при владі прем'єр Угорщини створив найпотужнішу пропагандистську машину в Європі.