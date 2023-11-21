"Не з нами війна": в ОП назвали причину претензій Орбана до України (відео)

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, в угорського міністра є певні стосунки з Європейською комісією, тому питання впирається винятково у фінансову вигоду.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не веде війну з Україною, проте хоче за допомогою нашої країни отримати вигоду для себе. Таку думку озвучив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону 21 листопада.

За його словами, угорський політик будує плани, в яких його країна отримає певні переваги від Європейської комісії. З цим і можуть бути пов'язані його дії та погрози заблокувати процес вступу Києва до ЄС.

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"Є позиція пана Орбана, який досить жорстко там відстоює свої позиції, які нам не дуже подобаються. Але це не з нами війна в пана Орбана. Він використовує тему України, але в нього є свої відносини з Європейською комісією — він хоче отримати певні переваги в таких-то напрямках. Не більше того", — заявив Михайло Подоляк.

Окремо було зазначено, що в нинішній ситуації все впирається в гроші.

Висловлювання прем'єра з Будапешта також прокоментував президент України. Володимир Зеленський вважає, що позиція Угорщини щодо майбутнього членства Києва в Європейському Союзі не є сильною проблемою.

"Ще немає проблеми глобальної. Я вважаю, що слоном у кімнаті може бути будь-хто, залежить від багатьох речей. На сьогодні ми готові, і я бачу реакцію позитивну (з боку Євросоюзу. — ред.)", — заявив глава держави.

Нагадаємо, 10 листопада виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда заявив, що Угорщина вважає Україну великим конкурентом, у зв'язку з чим і починаються претензії. Будапешт сподівається отримати частину грошей, які мають бути призначені Києву.