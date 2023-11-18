"Ми чинимо опір": Орбан назвав старт переговорів про вступ України до ЄС "помилкою"

На з'їзді своєї партії "Фідес" угорський прем'єр зазначив, що в Європейському Союзі найближчими місяцями відбудуться "серйозні політичні баталії".

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає помилкою старт переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомляє угорське видання Magyar Hirlap.

На з'їзді своєї партії "Фідес" Орбан наголосив, що в Європейському Союзі найближчими місяцями відбудуться "серйозні політичні баталії".

Премʼєр зазначив, що варто виправити "помилкову обіцянку про початок перемовин щодо вступу України до ЄС оскільки Україна зараз перебуває на відстані світлових років від Європейського Союзу".

Окрім того Орбан додав, що Угорщина повинна змінювати ЄС, але не радикально.

"Ми чинимо опір махінаціям брюссельських бюрократів, ми чинимо опір навалі мігрантів, ми чинимо опір гендерній пропаганді, ми чинимо опір ілюзіям війни, ми чинимо опір непідготовленому членству України в ЄС, ми чинимо опір "зеленим" ідеологіям, які все частіше демонструють ознаки комунізму і навіть якобінства", — заявляв угорський премʼєр-міністр.

Також Орбан заявив, що не хоче, аби "Європа і Угорщина перетворилися на музей просто неба".

Єврокомісія порекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС

Нагадаємо, 8 листопада президентка комісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі повідомила, що Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України до Європейського Союзу.

За її словами, Україна виконала 90 відсотків реформ, на які від неї очікував ЄС, надаючи статус кандидата.

Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що українці глибоко реформують країну, навіть коли триває війна, яка має для них "екзистенціальне значення".

Нагадаємо, 26 жовтня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна вже цього року може почати переговори про вступ до Євросоюзу.

Раніше, 24 жовтня, глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що швидке завершення війни в Україні можливе тільки за умови припинення військової підтримки Києва західними союзниками, а в ЄС не хочуть такого розвитку подій.