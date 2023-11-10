"Все обертається навколо грошей": Угорщина вважає Україну конкурентом, — експерт (відео)

За словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, Віктор Орбан розраховує, що ЄС виділить фінансову допомогу для Будапешта, яка заблокована через проблеми з демократією.

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Угорщина продовжує блокувати військову допомогу для України з кількох причин і одна з них — конкуренція. Про це заявив виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" 10 листопада.

За його словами, у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "все обертається навколо грошей" і Україна була для нього лише таким собі маркером. Саме тому рішення ЄС про виділення нових коштів Києву в розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки блокуються.

Експерт зазначає, що Будапешт сам хоче отримати кошти з фондів загальноєвропейського постковідного відновлення, які були заблоковані через його проблеми з демократією.

"Він створює схему: доки ви нам не віддасте європейські гроші, ми будемо "квакати" за гроші російські. Оскільки з 24 лютого 2022-го міністр закордонних справ Угорщини вже неодноразово бував у Москві, здається, 4 рази, то я думаю, що є домовленості про постачання російських енергоресурсів, тому вони використовують це як елемент загравання з РФ", — заявив Євген Магда.

Водночас, додав директор Інституту світової політики, Угорщина продовжує сприймати Україну як сильного конкурента. У зв'язку з цим Віктор Орбан намагається знайти підтримку серед інших європейських держав, серед яких Болгарія, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.

"Усі європейські політики чутливі до виборців, і Орбан не є винятком. Він у квітні 2022 року переміг на парламентських виборах з тезою про те, що не дозволить втягувати Угорщину у війну Росії з Україною, і він цим користується на сьогоднішній момент дуже активно. Нам це теж треба враховувати", — підсумував Євген Магда.

Нагадаємо, 9 листопада повідомлялося, що в ЄС придумали запасний план допомоги Україні, якщо Угорщина накладе вето. Комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Ган сказав, що блок не може бути шантажованим будь-якими членами, які відмовляються від нього, тому в Євросоюзі вирішили розглянути альтернативу.