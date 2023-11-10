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Політика Російсько-українська війна

"Все обертається навколо грошей": Угорщина вважає Україну конкурентом, — експерт (відео)

Віктор Орбан, Угорщина, прем'єр-міністр, війна РФ проти України, військова допомога
Фото: Flickr | Експерт назвав причину, чому Угорщина блокує військову допомогу Україні

За словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, Віктор Орбан розраховує, що ЄС виділить фінансову допомогу для Будапешта, яка заблокована через проблеми з демократією.

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Угорщина продовжує блокувати військову допомогу для України з кількох причин і одна з них — конкуренція. Про це заявив виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" 10 листопада.

За його словами, у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "все обертається навколо грошей" і Україна була для нього лише таким собі маркером. Саме тому рішення ЄС про виділення нових коштів Києву в розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки блокуються.

Експерт зазначає, що Будапешт сам хоче отримати кошти з фондів загальноєвропейського постковідного відновлення, які були заблоковані через його проблеми з демократією.

"Він створює схему: доки ви нам не віддасте європейські гроші, ми будемо "квакати" за гроші російські. Оскільки з 24 лютого 2022-го міністр закордонних справ Угорщини вже неодноразово бував у Москві, здається, 4 рази, то я думаю, що є домовленості про постачання російських енергоресурсів, тому вони використовують це як елемент загравання з РФ", — заявив Євген Магда.

Водночас, додав директор Інституту світової політики, Угорщина продовжує сприймати Україну як сильного конкурента. У зв'язку з цим Віктор Орбан намагається знайти підтримку серед інших європейських держав, серед яких Болгарія, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.

"Усі європейські політики чутливі до виборців, і Орбан не є винятком. Він у квітні 2022 року переміг на парламентських виборах з тезою про те, що не дозволить втягувати Угорщину у війну Росії з Україною, і він цим користується на сьогоднішній момент дуже активно. Нам це теж треба враховувати", — підсумував Євген Магда.

Нагадаємо, 9 листопада повідомлялося, що в ЄС придумали запасний план допомоги Україні, якщо Угорщина накладе вето. Комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Ган сказав, що блок не може бути шантажованим будь-якими членами, які відмовляються від нього, тому в Євросоюзі вирішили розглянути альтернативу.